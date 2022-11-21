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Жить в режиме отключений, скорее всего, придется до конца марта – YASNO 

Елена РощинаПонедельник, 21 ноября 2022, 18:58
Жить в режиме отключений, скорее всего, придется до конца марта – YASNO 
Концепция уничтожения украинской инфраструктуры российскими ракетами, Getty Images

Вероятно, Украина будет жить в условиях регулярных отключений электроэнергии как минимум до конца марта.

Источник: СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня снова имеем разные отключения: начинали со стабилизационного графика, но днем получили новые ограничения от "Укрэнерго" и отключаемся и экстренно. Максимальные ограничения за сегодня – 391 МВт, отключены более 953 тысяч клиентов. 

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Энергетики, несмотря на плохую погоду, сейчас максимально стараются завершить восстановление до еще больших холодов. И хотя сейчас отключений стало меньше, я хочу, чтобы все понимали: скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта".

Детали: Коваленко описал несколько возможных сценариев развития событий.

Базовый сценарий таков: если новых атак на энергосеть не будет, то при нынешних условиях генерации электроэнергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране. Это означает, что отключения будут везде, но менее длительными.

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По словам исполнительного директора YASNO, положительный сценарий таков: "Новых атак не происходит, возвращается предыдущий уровень генерации. Тогда мы, вполне вероятно, будем иметь достаточно электроэнергии, так что сможем отказаться от отключений вообще". 

Негативный сценарий будет в том случае, если сеть сильно повредят в результате атак. Тогда придется задействовать не только почасовые стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых "света может не быть очень длительное время", признал Коваленко.  

Прямая речь: "Мне кажется, следует быть готовыми к различным вариантам, даже к худшим. Запаситесь теплой одеждой, одеялами, продумайте варианты, которые помогут вам переждать долгое отключение. Лучше сейчас это сделать, чем потом жаловаться и обвинять кого-то. Тем более, все мы знаем, кто виноват на самом деле. 

Я уверен, что мы справимся!".

Темы: электроэнергиявеерные отключенияэнергетикавойна
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