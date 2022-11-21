Суд у Польщі скасував штраф для "Газпрому" на $6,3 млрд, регулятор оскаржить

Суд із питань конкуренції та захисту прав споживачів у Польщі скасував рішення про накладення штрафів на "Газпром" і п'ять компаній, відповідальних за будівництво "Північного потоку-2".

Про це повідомляє TVN 24, пише "Європейська правда".

Польське управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK) вже заявило, що оскаржить рішення суду.

У 2020 році UOKiK оштрафував "Газпром" на понад 29 мільярдів злотих (6,33 мільярда доларів) за будівництво газопроводу "Північний потік-2" без погодження з Варшавою.

Регулятор також наклав загальний штраф у 234 мільйони злотих на п’ять інших компаній, залучених до фінансування проєкту. Цими компаніями були Engie Energy, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Регулятор наклав максимальні штрафи, передбачені законодавством (у розмірі 10% річного обороту) за будівництво газопроводу без згоди польського антимонопольного відомства.

Польща була категоричним противником проєкту "Північний потік-2", оскільки побоювалася, що Росія може використати енергоносії для впливу на європейські країни.