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Суд в Польше отменил штраф для "Газпрома" на $6,3 млрд, регулятор обжалует

"Европейская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 21:25

Суд по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей в Польше отменил решение о наложении штрафов на "Газпром" и пять компаний, ответственных за строительство "Северного потока-2".

Об этом сообщает TVN 24, пишет "Европейская правда".

Польское управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK) уже заявило, что обжалует решение суда.

В 2020 году UOKiK оштрафовал "Газпром" более чем на 29 миллиардов злотых (6,33 миллиарда долларов) за строительство газопровода "Северный поток-2" без согласования с Варшавой.

Регулятор также наложил общий штраф в размере 234 миллионов злотых на пять других компаний, привлеченных к финансированию проекта. Этими компаниями были Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Регулятор наложил максимальные штрафы, предусмотренные законодательством (в размере 10% годового оборота), за строительство газопровода без согласия польского антимонопольного ведомства.

Польша являлась категорическим противником проекта "Северный поток-2", поскольку опасалась, что Россия может использовать энергоносители для влияния на европейские страны.

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Темы: ПольшаГазпромРосcиясуд
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