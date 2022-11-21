Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти з РСЗВ обстріляли Вовчанськ: отримали поранення жінка і чоловік

Понеділок, 21 листопада 2022, 21:30
Фото: Синєгубов

Росіяни ввечері 21 листопада обстріляли Вовчанськ Харківської області, в результаті чого отримали поранення чоловік і жінка.  

Джерело: повідомлення голови Харківської ОДА Олега Синєгубова

Пряма мова Синєгубова: "У Вовчанську внаслідок сьогоднішніх вечірніх обстрілів із РСЗВ постраждали мирні мешканці.

Окупанти вдарили із реактивних систем залпового вогню просто по житловому сектору.

Поранені 2 людей: 57-річна жінка та 60-річний чоловік. Обоє госпіталізовані, отримали вибухові травми та осколкові поранення.

Їхній стан медики оцінюють як середній".

Що цьому передувало: У вечірньому зведенні українського Генштабу вказувалося, що в Харківській області окупанти обстріляли райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Зарубинка, Амбарне та Дворічна.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьРосіяобстріл
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Кремль провів закрите опитування і виявив, що росіяни принципово втомилися від війни - ЗМІ

Перестрілка при здачі в полон: в Україні відкрили провадження за віроломство росіян

Академік РФ дорікнув українцям, що вони не можуть без туалетного паперу і хамона

Помер Герой України і син командувача УПА Юрій Шухевич

НАБУ розслідує розкрадання на системі, яку Міноборони готується передати ЗСУ - нардеп

фотоСБУ прийшла з обшуками до енергокомпанії VS Energy Гінера, Бабакова і Воєводіна

Усі новини...
Харківська область
На Харківщині захисники знешкодили мінний коридор, який залишили окупанти
Обстріл Харківщини: з-під руїн дістали тіло жінки, є поранені
Росіяни обстріляли будинок на Харківщині, під завалами можуть бути люди – ОП
Останні новини
19:50
"Нафтогаз" отримав 13 мільярдів на закупівлю газу в сховища
19:41
Роналду покинув "Манчестер Юнайтед"
19:31
Меткомбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" тепер споживає втричі менше електрики – гендиректор
19:28
відеоУ Криму пролунали вибухи: окупаційна влада повідомила про атаку безпілотників
19:23
ЄС планує конфіскувати активи ухилянтів від російських санкцій і передавати їх Україні
19:20
Як вберегтися від травм через ожеледицю – поради від КМДА
19:16
У Сенаті закликали Байдена передати Україні дрони Grey Eagle — WSJ
19:13
відеоЗбройні сили мають звільнити ще 2 тисячі міст та сіл – Зеленський
19:13
Єврокомісія офіційно запропонувала стелю ціни на газ
19:09
Шмигаль попередив про можливі аварійні відключення електрики через морози
Усі новини...