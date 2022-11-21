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Окупанти з РСЗВ обстріляли Вовчанськ: отримали поранення жінка і чоловік

Понеділок, 21 листопада 2022, 20:30
Окупанти з РСЗВ обстріляли Вовчанськ: отримали поранення жінка і чоловік
Фото: Синєгубов

Росіяни ввечері 21 листопада обстріляли Вовчанськ Харківської області, в результаті чого отримали поранення чоловік і жінка.  

Джерело: повідомлення голови Харківської ОДА Олега Синєгубова

Пряма мова Синєгубова: "У Вовчанську внаслідок сьогоднішніх вечірніх обстрілів із РСЗВ постраждали мирні мешканці.

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Окупанти вдарили із реактивних систем залпового вогню просто по житловому сектору.

Поранені 2 людей: 57-річна жінка та 60-річний чоловік. Обоє госпіталізовані, отримали вибухові травми та осколкові поранення.

Їхній стан медики оцінюють як середній".

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: У вечірньому зведенні українського Генштабу вказувалося, що в Харківській області окупанти обстріляли райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Зарубинка, Амбарне та Дворічна.

Теми: Харківська областьРосіяобстріл
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