Окупанти з РСЗВ обстріляли Вовчанськ: отримали поранення жінка і чоловік

Росіяни ввечері 21 листопада обстріляли Вовчанськ Харківської області, в результаті чого отримали поранення чоловік і жінка.

Джерело: повідомлення голови Харківської ОДА Олега Синєгубова

Пряма мова Синєгубова: "У Вовчанську внаслідок сьогоднішніх вечірніх обстрілів із РСЗВ постраждали мирні мешканці.

Окупанти вдарили із реактивних систем залпового вогню просто по житловому сектору.

Поранені 2 людей: 57-річна жінка та 60-річний чоловік. Обоє госпіталізовані, отримали вибухові травми та осколкові поранення.

Їхній стан медики оцінюють як середній".

Що цьому передувало: У вечірньому зведенні українського Генштабу вказувалося, що в Харківській області окупанти обстріляли райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Зарубинка, Амбарне та Дворічна.