Оккупанты из РСЗО обстреляли Волчанск: получили ранения женщина и мужчина
Россияне вечером 21 ноября обстреляли Волчанск Харьковской области, в результате чего получили ранения мужчина и женщина.
Источник: сообщение председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова
Прямая речь Синегубова: "В Волчанске в результате сегодняшних вечерних обстрелов из РСЗО пострадали мирные жители.
Оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня прямо по жилому сектору.
Ранены 2 человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба госпитализированы, получили взрывные травмы и осколочные ранения.
Их состояние медики оценивают как среднее".
Что этому предшествовало: В вечерней сводке украинского Генштаба указывалось, что в Харьковской области оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Старица, Огирцево, Зарубинка, Амбарное и Двуречная.