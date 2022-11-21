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Оккупанты из РСЗО обстреляли Волчанск: получили ранения женщина и мужчина

Понедельник, 21 ноября 2022, 21:30

Россияне вечером 21 ноября обстреляли Волчанск Харьковской области, в результате чего получили ранения мужчина и женщина. 

Источник: сообщение председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова

Прямая речь Синегубова: "В Волчанске в результате сегодняшних вечерних обстрелов из РСЗО пострадали мирные жители.

Оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня прямо по жилому сектору.

Ранены 2 человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба госпитализированы, получили взрывные травмы и осколочные ранения.

Их состояние медики оценивают как среднее".

Что этому предшествовало: В вечерней сводке украинского Генштаба указывалось, что в Харьковской области оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Старица, Огирцево, Зарубинка, Амбарное и Двуречная.

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Темы: Харьковская областьРосcияобстрел
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