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Литва розглядає можливість передачі Україні боєприпасів, але не гаубиць чи систем ППО

"Європейська правда"Понеділок, 21 листопада 2022, 21:56

Литва розглядає можливість передачі Україні артилерійських боєприпасів, але не німецьких гаубиць або систем ППО середньої дальності.

Про це заявив радник президента Кястутіс Будріс після засідання Державної ради оборони, пише "Європейська правда" з посиланням на BNS.

"З військової техніки, яку ми можемо передати, найближчим часом буде розглянуто передачу артилерійських боєприпасів українській стороні", - сказав Будріс.

Він зазначив, що Вільнюс не може передати Україні гаубиці PzH 2000 і системи ППО NASAMS, доки під час переговорів із союзниками не стане зрозуміло, як буде відновлено ці "особливо важливі" можливості.

"Поки такі засоби не будуть чітко вказані в графіку, ми будемо зберігати ці можливості, ці конкретні перераховані", - сказав Будріс.

За словами Будріса, у майбутньому основну увагу буде приділено цивільній підтримці, особливо енергетичному сектору. Він також підкреслив, що Вільнюс підтримуватиме Україну всіма засобами "до і після перемоги".

Зі свого боку, міністр оборони Арвідас Анушаускас не став детально коментувати це питання.

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"Я маю сказати, що зустріч закрита - ми не обмінюємося аргументами або думками. Литва підтримувала і буде підтримувати Україну", - сказав він.

За словами Анушаускаса, вся литовська підтримка України, включно з невійськовою, становить понад 640 млн євро, тільки військова - 232 млн євро.

Раніше командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис сказав, що пропонуватиме не передавати Україні самохідні гаубиці PzH 2000 і системи ППО NASAMS, принаймні доти, доки Литва не може швидко закупити заміну, інакше це вплине на готовність литовських сил.

Теми: ЛитвазброяУкраїнавійна
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