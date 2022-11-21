Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Литва рассматривает возможность передачи Украине боеприпасов, но не гаубиц или систем ПВО

"Европейская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 20:56

Литва рассматривает возможность передачи Украине артиллерийских боеприпасов, но не немецких гаубиц или систем ПВО средней дальности.

Об этом заявил советник президента Кястутис Будрис после заседания Государственного совета обороны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

"Из военной техники, которую мы можем передать, в ближайшее время будет рассмотрена передача артиллерийских боеприпасов украинской стороне", - сказал Будрис.

Реклама:

Он отметил, что Вильнюс не может передать Украине гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS, пока в ходе переговоров с союзниками не станет ясно, как будут восстановлены эти "особо важные" возможности.

"Пока такие методы и средства не будут четко указаны в графике, мы будем сохранять эти возможности, эти конкретные перечисленные", - сказал Будрис.

По словам Будриса, в будущем основное внимание будет уделено гражданской поддержке, особенно энергетическому сектору.

ВИДЕО ДНЯ

Он также подчеркнул, что Вильнюс будет поддерживать Украину всеми средствами "до и после победы".

В свою очередь, министр обороны Арвидас Анушаускас не стал подробно комментировать этот вопрос.

"Я должен сказать, что встреча закрыта - мы не обмениваемся аргументами или мнениями. Литва поддерживала и будет поддерживать Украину", - сказал он.

По словам Анушаускаса, вся литовская поддержка Украины, включая невоенную, составляет более 640 млн евро, только военная - 232 млн евро.

Ранее командующий Вооруженных сил Литвы Вальдемарас Рупшис сказал, что будет предлагать не передавать Украине самоходные гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS до тех пор, пока Литва не может быстро закупить замену, иначе это повлияет на готовность литовских сил.

Темы: ЛитваоружиеУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Литва
В РФ заочно арестовали судей из Литвы, которые вынесли приговор по делу "кровавого января" 1991-го
Командующий армией Литвы: Напряженная ситуация сохраняется, несмотря на смерть Пригожина
Литва передаст установки NASAMS Украине уже в сентябре
Последние новости
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
Все новости...
Реклама: