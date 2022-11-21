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Литва рассматривает возможность передачи Украине боеприпасов, но не гаубиц или систем ПВО

"Европейская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 21:56

Литва рассматривает возможность передачи Украине артиллерийских боеприпасов, но не немецких гаубиц или систем ПВО средней дальности.

Об этом заявил советник президента Кястутис Будрис после заседания Государственного совета обороны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

"Из военной техники, которую мы можем передать, в ближайшее время будет рассмотрена передача артиллерийских боеприпасов украинской стороне", - сказал Будрис.

Он отметил, что Вильнюс не может передать Украине гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS, пока в ходе переговоров с союзниками не станет ясно, как будут восстановлены эти "особо важные" возможности.

"Пока такие методы и средства не будут четко указаны в графике, мы будем сохранять эти возможности, эти конкретные перечисленные", - сказал Будрис.

По словам Будриса, в будущем основное внимание будет уделено гражданской поддержке, особенно энергетическому сектору.

Он также подчеркнул, что Вильнюс будет поддерживать Украину всеми средствами "до и после победы".

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В свою очередь, министр обороны Арвидас Анушаускас не стал подробно комментировать этот вопрос.

"Я должен сказать, что встреча закрыта - мы не обмениваемся аргументами или мнениями. Литва поддерживала и будет поддерживать Украину", - сказал он.

По словам Анушаускаса, вся литовская поддержка Украины, включая невоенную, составляет более 640 млн евро, только военная - 232 млн евро.

Ранее командующий Вооруженных сил Литвы Вальдемарас Рупшис сказал, что будет предлагать не передавать Украине самоходные гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS до тех пор, пока Литва не может быстро закупить замену, иначе это повлияет на готовность литовских сил.

Темы: ЛитваоружиеУкраинавойна
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