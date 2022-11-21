Зеленський про нові позапланові відключення: Має бути ощадливий підхід у всіх

Президент Володимир Зеленський закликав бізнес та простих українців і надалі економити електроенергію, бо 21 листопада енергетикам знову довелося позапланово відключати струм у низці регіонів України.

Джерело: глава держави у вечірньому зверненні до громадян

Пряма мова: "Сьогодні нашим енергетикам довелося застосувати не тільки стабілізаційні відключення електрики, а й позапланові. Це викликано більшим рівнем споживання, ніж країна може забезпечити у цей час...

Станом на цей вечір особливо складна ситуація в Києві та області, а також на Вінниччині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині, Одещині та в деяких інших містах і районах.

Будь ласка, у тих регіонах, де найбільше складнощів з дня у день і особливо в пікові години споживання, намагайтесь обмежувати особисте використання електрики. Звичайно, має бути дуже ощадливий підхід і в публічних місцях".

Деталі: Зеленський закликав усіх представників обласної влади та місцевих громад не припиняти комунікацію щодо раціонального споживання електрики.

За словами президента, енергетики, комунальники, рятувальники та усі причетні "працюють по максимуму – але системна шкода нашій енергетиці від ударів російських терористів настільки значна, що усім нашим людям і бізнесу варто бути дуже ощадливими і розносити споживання по годинах доби".