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Зеленський про нові позапланові відключення: Має бути ощадливий підхід у всіх

Олена РощінаПонеділок, 21 листопада 2022, 21:27
Зеленський про нові позапланові відключення: Має бути ощадливий підхід у всіх
Володимир Зеленський 21.11, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський закликав бізнес та простих українців і надалі економити електроенергію, бо 21 листопада енергетикам знову довелося позапланово відключати струм у низці регіонів України.

Джерело: глава держави у вечірньому зверненні до громадян

Пряма мова: "Сьогодні нашим енергетикам довелося застосувати не тільки стабілізаційні відключення електрики, а й позапланові. Це викликано більшим рівнем споживання, ніж країна може забезпечити у цей час...

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Станом на цей вечір особливо складна ситуація в Києві та області, а також на Вінниччині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині, Одещині та в деяких інших містах і районах.

Будь ласка, у тих регіонах, де найбільше складнощів з дня у день і особливо в пікові години споживання, намагайтесь обмежувати особисте використання електрики. Звичайно, має бути дуже ощадливий підхід і в публічних місцях". 

Деталі: Зеленський закликав усіх представників обласної влади та місцевих громад не припиняти комунікацію щодо раціонального споживання електрики.

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За словами президента, енергетики, комунальники, рятувальники та усі причетні "працюють по максимуму – але системна шкода нашій енергетиці від ударів російських терористів настільки значна, що усім нашим людям і бізнесу варто бути дуже ощадливими і розносити споживання по годинах доби".

Теми: Зеленськийелектроенергіяенергетикавійна
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