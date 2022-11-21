Зеленский о новых внеплановых отключениях: Должен быть бережливый подход у всех

Президент Владимир Зеленский призвал бизнес и простых украинцев и дальше экономить электроэнергию, потому что 21 ноября энергетикам снова пришлось внепланово отключать ток в ряде регионов Украины.

Источник: глава государства в вечернем обращении к гражданам

Прямая речь: "Сегодня нашим энергетикам пришлось применить не только стабилизационные отключения электричества, но и внеплановые. Это вызвано большим уровнем потребления, чем страна может обеспечить в настоящее время...

Реклама:

По состоянию на этот вечер особенно сложная ситуация в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской и некоторых других городах и районах.

Пожалуйста, в тех регионах, где больше всего сложностей изо дня в день и особенно в пиковые часы потребления, старайтесь ограничивать личное использование электричества. Конечно, должен быть очень экономный подход и в публичных местах".

Детали: Зеленский призвал всех представителей областной власти и местных общин не прекращать коммуникацию по поводу рационального потребления электричества.

ВИДЕО ДНЯ

По словам президента, энергетики, коммунальщики, спасатели и все причастные "работают по максимуму – но системный ущерб нашей энергетике от ударов российских террористов настолько велик, что всем нашим людям и бизнесу следует быть очень бережливыми и разносить потребление по часам суток".