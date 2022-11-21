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США: Є все більше доказів про воєнні злочини РФ у кожному регіоні, де були окупанти

"Європейська правда"Понеділок, 21 листопада 2022, 22:40

Усе більше доказів свідчать про систематичні воєнні злочини, які скоюються у кожному українському регіоні, де були розгорнуті російські війська.

Про це журналістам телефоном заявила посол США з особливих доручень у сфері глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак , повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Це включає навмисні, невибіркові та непропорційні напади на цивільне населення та елементи цивільної інфраструктури, жорстоке поводження з цивільними особами та військовополоненими та спроби приховати ці злочини, повідомлення про страти, тортури та сексуальне насильство", - сказала Бет Ван Шаак.

Вона також прокоментувала звинувачення Росії у навмисному завдання ударів по цивільній інфраструктурі України з метою залишити мирне населення без електрики та тепла  - це дії, що прирівнюються до воєнного злочину.

За її словами, важко визначити, чи є окремі удари воєнними злочинами, оскільки "кожен окремий удар необхідно оцінювати з точки зору того, чи були поблизу військові об'єкти, чи це були суто цивільні об'єкти, а тому це є послідовною схемою нападів на цивільні елементи".

Ван Шаак також наголосила на побудові Росією великої транснаціональної інфраструктури фільтраційних операцій, яких зазнали тисячі громадян України, що є порушенням міжнародного права.

"Є переконливі звіти про фізичне та психологічне насильство, у тому числі позасудові страти в рамках операцій, а також про насильницьке переміщення та депортацію, у тому числі тисяч українських дітей, які були викрадені та насильно усиновлені сім'ями в Росії", - сказала вона.

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Теми: СШАРосіяУкраїнавійна
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