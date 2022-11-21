США: Есть все больше доказательств военных преступлений РФ в каждом регионе, где были оккупанты

Все больше доказательств свидетельствуют о систематических военных преступлениях, совершаемых в каждом украинском регионе, где были развернуты российские войска.

Об этом журналистам заявила посол США по особым поручениям в сфере глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Это включает умышленные, невыборочные и непропорциональные нападения на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры, жестокое обращение с гражданскими лицами и военнопленными и попытки скрыть эти преступления, сообщения о казнях, пытках и сексуальном насилии", - сказала Бет Ван Шаак.

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Она также прокомментировала обвинение России в умышленной нанесении ударов по гражданской инфраструктуре Украины с целью оставить мирное население без электричества и тепла - это действия, приравнивающиеся к военному преступлению.

По ее словам, трудно определить, есть ли отдельные удары военными преступлениями, поскольку "каждый отдельный удар необходимо оценивать с точки зрения того, были ли вблизи военные объекты, были ли это чисто гражданские объекты, а потому это является последовательной схемой нападений на гражданские элементы.

Ван Шаак также отметила построение Россией крупной транснациональной инфраструктуры фильтрационных операций, подвергшихся тысячам граждан Украины, что является нарушением международного права.

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"Есть убедительные отчеты о физическом и психологическом насилии, в том числе внесудебные казни в рамках операций, а также о насильственном перемещении и депортации, в том числе тысяч украинских детей, похищенных и насильственно усыновленных семьями в России", - сказала она.

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