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США: Есть все больше доказательств военных преступлений РФ в каждом регионе, где были оккупанты

"Европейская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 22:40

Все больше доказательств свидетельствуют о систематических военных преступлениях, совершаемых в каждом украинском регионе, где были развернуты российские войска.

Об этом журналистам заявила посол США по особым поручениям в сфере глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Это включает умышленные, невыборочные и непропорциональные нападения на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры, жестокое обращение с гражданскими лицами и военнопленными и попытки скрыть эти преступления, сообщения о казнях, пытках и сексуальном насилии", - сказала Бет Ван Шаак.

Она также прокомментировала обвинение России в умышленной нанесении ударов по гражданской инфраструктуре Украины с целью оставить мирное население без электричества и тепла - это действия, приравнивающиеся к военному преступлению.

По ее словам, трудно определить, есть ли отдельные удары военными преступлениями, поскольку "каждый отдельный удар необходимо оценивать с точки зрения того, были ли вблизи военные объекты, были ли это чисто гражданские объекты, а потому это является последовательной схемой нападений на гражданские элементы.

Ван Шаак также отметила построение Россией крупной транснациональной инфраструктуры фильтрационных операций, подвергшихся тысячам граждан Украины, что является нарушением международного права.

"Есть убедительные отчеты о физическом и психологическом насилии, в том числе внесудебные казни в рамках операций, а также о насильственном перемещении и депортации, в том числе тысяч украинских детей, похищенных и насильственно усыновленных семьями в России", - сказала она. 

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Темы: СШАРосcияУкраинавойна
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