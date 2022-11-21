День ЧС-2022: Англія розгромила Іран, США та Уельс розійшлися миром

На другий день Чемпіонату світу 2022 року в Катарі Англія та Нідерланди перемогли Іран і Сенегал, а США та Уельс зіграли в нічию.

Джерело: УП з посиланням на трансляції матчів

Деталі: Англія розгромила Іран з рахунком 6:2, пропустивши другий гол на останній хвилині додаткового часу - з пенальті. Суддя після перегляду VAR поставив 11-метровий.

Матч також запам'ятався жахливою травмою воротаря іранців, якого з кровотечею з носа довелося заміняти на початку матчу.

Зокрема, команди мали 14 хвилин додаткового часу в першому таймі та ще 10 хвилин - у другому.

Другий матч понеділка - Нідерланди перемогли Сенегал 2:0, однак африканська команда дала бій європейцям, пропустивши другий гол на останніх хвилинах.

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Мало того, Сенегал виглядав активнішим майже в усіх категоріях - і володіння м'ячем, і удари в площину воріт, і відбиті удари.

Завершився ігровий день зустріччю збірних США та Уельсу 1:1.

США вела в рахунку аж до кінця матчу, доки лідер Уельсу Гарет Бейл на 82-й хвилині не зрівняв рахунок.

Цей гол був першим для збірної Уельсу на Чемпіонатах світу за понад 60 років.

До слова, американці забили гол, завдавши єдиного удару в площину воріт суперника.