Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

День ЧМ-2022: Англия разгромила Иран, США и Уэльс разошлись миром

Роман ПетренкоПонедельник, 21 ноября 2022, 23:42
getty images

На второй день Чемпионата мира 2022 года в Катаре Англия и Нидерланды победили Иран и Сенегал, а США и Уэльс сыграли в ничью.

Источник: УП со ссылкой на трансляции матчей

Детали: Англия разгромила Иран со счетом 6:2, пропустив второй гол на последней минуте дополнительного времени - с пенальти. Судья после просмотра VAR поставил 11-метровый.

Матч также запомнился ужасной травмой вратаря иранцев, которого с кровотечением из носа пришлось заменять в начале матча.

Второй матч понедельника - Нидерланды победили Сенегал 2:0, однако африканская команда дала бой европейцам, пропустив второй гол на последних минутах.

Мало того, Сенегал выглядел активнее почти во всех категориях - и владение мячом, и удары в створ ворот, и отраженные удары.

ВИДЕО ДНЯ

Завершился игровой день встречей сборных США и Уэльса 1:1

США вела в счете вплоть до конца матча, пока лидер Уэльса Гарет Бэйл на 82-й минуте не сравнял счет.

Этот гол был первым для сборной Уэльса на Чемпионатах мира за более чем 60 лет.

К слову, американцы забили гол, нанеся единственный удар в створ ворот соперника.

Темы: футболчемпионат мираспорт
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Симферополе уволенного за песню о "Байрактаре" преподавателя арестовали за "Червону калину" - СМИ

видео, обновлено в 20:35В Крыму прогремели взрывы: оккупационная власть сообщила об атаке беспилотников

Роналду покинул "Манчестер Юнайтед"

Иран и Украина провели встречу по беспилотникам, которые Тегеран отправляет России

Перестрелка при сдаче в плен: в Украине открыли производство за вероломство россиян

Академик РФ упрекнул украинцев, что они не могут без туалетной бумаги и хамона

Все новости...
футбол
Сборная Ирана по футболу в знак протеста не пела гимн страны перед матчем на ЧМ-2022
ЧМ-2022 по футболу: европейские сборные отказались от капитанских повязок в поддержку ЛГБТ
Катар стал первой командой в истории, проигравшей матч-открытие на домашнем ЧМ
Последние новости
22:12
Франция предоставит Украине льготный кредит на сумму до 100 млн евро
22:04
На войне погиб 26-летний артист Киевского академического театра оперетты Вадим Хлупянец
21:59
Данилов: Россияне имеют возможность нанести еще 3-4 массированных обстрелов, которые были 15 ноября
21:40
Иран начал обогащение урана до 60% на втором ядерном объекте
21:27
Netflix "приписал" князя Ярослава Мудрого к РФ: в Минкульте надеются, что не намеренно
21:14
Блинкен анонсировал новые меры поддержки Украины на встрече министров НАТО
21:12
ОЭСР прогнозирует замедление мировой экономики в следующем году
21:04
видеоРоссияне вывезли нескольких глав общин Херсонщины на левый берег
21:01
В Симферополе уволенного за песню о "Байрактаре" преподавателя арестовали за "Червону калину" - СМИ
20:41
Где в Украине школьники до сих пор изучают русский язык и литературу: перечень областей
Все новости...