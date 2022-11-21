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День ЧМ-2022: Англия разгромила Иран, США и Уэльс разошлись миром

Роман ПетренкоПонедельник, 21 ноября 2022, 22:42
День ЧМ-2022: Англия разгромила Иран, США и Уэльс разошлись миром
getty images

На второй день Чемпионата мира 2022 года в Катаре Англия и Нидерланды победили Иран и Сенегал, а США и Уэльс сыграли в ничью.

Источник: УП со ссылкой на трансляции матчей

Детали: Англия разгромила Иран со счетом 6:2, пропустив второй гол на последней минуте дополнительного времени - с пенальти. Судья после просмотра VAR поставил 11-метровый.

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Матч также запомнился ужасной травмой вратаря иранцев, которого с кровотечением из носа пришлось заменять в начале матча.

Второй матч понедельника - Нидерланды победили Сенегал 2:0, однако африканская команда дала бой европейцам, пропустив второй гол на последних минутах.

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Мало того, Сенегал выглядел активнее почти во всех категориях - и владение мячом, и удары в створ ворот, и отраженные удары.

Завершился игровой день встречей сборных США и Уэльса 1:1

США вела в счете вплоть до конца матча, пока лидер Уэльса Гарет Бэйл на 82-й минуте не сравнял счет.

Этот гол был первым для сборной Уэльса на Чемпионатах мира за более чем 60 лет.

К слову, американцы забили гол, нанеся единственный удар в створ ворот соперника.

Темы: футболчемпионат мираспорт
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