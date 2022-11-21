Німеччина повинна бути готовою захищати свою територію – міністр оборони

Німеччина повинна бути готовою до потенційного нападу на тлі російського вторгнення в Україну.

Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми маємо бути готові захищати Німеччину та територію Альянсу", - сказала Ламбрехт в інтерв'ю газетам Rheinische Post та General-Anzeiger, оприлюдненому у понеділок, 21 листопада.

У відповідь на прохання журналістів прокоментувати слова генерального інспектора Бундесверу Ебергарда Цорна про те, що Німеччина має бути готовою на випадок, якщо вона виявиться втягнутою в нав'язану їй війну, Ламбрехт відповіла: "Оборона завжди була ключовим завданням Бундесверу. Це всі знову повинні усвідомити".

Також, за словами Ламбрехт, Бундесвер зможе забезпечити оборону Німеччини у разі потреби. При цьому вона висловила впевненість у тому, що Німеччині допоможуть партнери по НАТО.

"Бундесверу ніколи не доведеться захищати Німеччину наодинці, на нашому боці завжди будуть наші союзники, а в Альянсі збройні сили, безумовно, в змозі захистити Німеччину", - пояснила вона.

Крім того, Німеччина "може і має стати кращою у всіх сферах", особливо у сфері ППО, де в Європі, за її словами, є недоліки.

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