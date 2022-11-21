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Германия должна быть готова защищать свою территорию – министр обороны

"Европейская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 22:48

Германия должна быть готова к потенциальному нападению на фоне российского вторжения в Украину.

Об этом заявила министерша обороны Германии Кристине Ламбрехт, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы должны быть готовы защищать Германию и территорию Альянса", - сказала Ламбрехт в интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger, обнародованном в понедельник, 21 ноября.

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В ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова генерального инспектора Бундесвера Эбергарда Цорна о том, что Германия должна быть готова на случай, если она окажется втянутой в навязанную ей войну, Ламбрехт ответила: "Оборона всегда была ключевой задачей Бундесвера".

Также, по словам Ламбрехта, Бундесвер сможет обеспечить оборону Германии в случае необходимости. Она выразила уверенность в том, что Германии помогут партнеры по НАТО.

"Бундесверу никогда не придется защищать Германию наедине, на нашей стороне всегда будут наши союзники, а в Альянсе вооруженные силы, безусловно, могут защитить Германию", - пояснила она.

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Кроме того, Германия "может и должна стать лучше во всех сферах", особенно в сфере ПВО, где в Европе, по ее словам, есть недостатки.

Напомним, в конце октября военная контрразведка Германии (MAD) сообщила о повышенной активности иностранных разведок.

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Темы: ГерманияРосcияУкраинавойна
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