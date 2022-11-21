Обстріли Сумщини: ворог гатив з артилерії, "Градів", запустив 30 мін
Протягом минулого дня ворог обстріляв Глухівську, Середино-Будську, Хотінську та Зноб-Новгородську громади Сумської області з артилерії, "Градів", стрілецької зброї, випустив 30 мін.
Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький
Деталі: За даними ОВА, по прикордонному селу Середино-Будської громади близько 11:30 російські військові випустили 10 мін.
Пошкоджень зазнав Будинок культури та приватна оселя місцевих мешканців.
А після 13:00 був ще один "прильот" із міномету по іншому селу.
В обох випадках люди не постраждали.
По Зноб-Новгородській громаді росіяни стріляли із артилерії. Було 10 "прильотів". Обійшлося без руйнувань.
Хотінську громаду ворог обстріляв одразу із кількох видів зброї.
20 мін, 8 снарядів із артилерії та ще 10 із "Градів" розірвалися біля будинків мирних мешканців.
Пошкоджені 5 осель жителів громади та газогін.
Глухівська громада зазнала обстрілу зі стрілецької зброї (3 автоматні черги). Обійшлося без наслідків.