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Обстрелы Сумщины: враг бил из артиллерии, "Градов", запустил 30 мин

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 ноября 2022, 23:55
Обстрелы Сумщины: враг бил из артиллерии, Градов, запустил 30 мин
иллюстративное фото обстрелов на Сумщине, telegram Живицкого

В течение прошлого дня враг обстрелял Глуховскую, Середино-Будскую, Хотинскую и Зноб-Новгородскую общины Сумской области из артиллерии, "Градов", стрелкового оружия, выпустил 30 мин.

Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий

Детали: По данным ОВА, по приграничному селу Середино-Будской общины около 11:30 российские военные выпустили 10 мин.

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Повреждения получил Дом культуры и частный дом местных жителей.

А после 13:00 был еще один "прилет" из миномета по другому селу.

В обоих случаях люди не пострадали.

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По Зноб-Новгородской общине россияне стреляли из артиллерии. Было 10 "прилетов". Обошлось без разрушений.

Хотинскую общину враг обстрелял сразу из нескольких видов оружия.

20 мин, 8 снарядов из артиллерии и еще 10 из "Градов" разорвались возле домов мирных жителей.

Повреждены 5 домов жителей громады и газопровод.

Глуховская громада подверглась обстрелу из стрелкового оружия (3 автоматные очереди). Обошлось без последствий.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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