Обстрелы Сумщины: враг бил из артиллерии, "Градов", запустил 30 мин
В течение прошлого дня враг обстрелял Глуховскую, Середино-Будскую, Хотинскую и Зноб-Новгородскую общины Сумской области из артиллерии, "Градов", стрелкового оружия, выпустил 30 мин.
Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий
Детали: По данным ОВА, по приграничному селу Середино-Будской общины около 11:30 российские военные выпустили 10 мин.
Повреждения получил Дом культуры и частный дом местных жителей.
А после 13:00 был еще один "прилет" из миномета по другому селу.
В обоих случаях люди не пострадали.
По Зноб-Новгородской общине россияне стреляли из артиллерии. Было 10 "прилетов". Обошлось без разрушений.
Хотинскую общину враг обстрелял сразу из нескольких видов оружия.
20 мин, 8 снарядов из артиллерии и еще 10 из "Градов" разорвались возле домов мирных жителей.
Повреждены 5 домов жителей громады и газопровод.
Глуховская громада подверглась обстрелу из стрелкового оружия (3 автоматные очереди). Обошлось без последствий.