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Планові відключення у вівторок будуть застосовані в усіх регіонах – Укренерго

Ольга Глущенко Вівторок, 22 листопада 2022, 01:30
фото: Укренерго

Протягом доби 22 листопада у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення.

Джерело: Укренерго в Телеграм

Дослівно: "Українська енергосистема все ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність".

"Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання".

Деталі: В компанії нагадують, що графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

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Теми: електроенергіявійна
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