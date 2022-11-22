Планові відключення у вівторок будуть застосовані в усіх регіонах – Укренерго

Протягом доби 22 листопада у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення.

Джерело: Укренерго в Телеграм

Дослівно: "Українська енергосистема все ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність".

"Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання".

Деталі: В компанії нагадують, що графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.