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Плановые отключения во вторник будут применены во всех регионах – Укрэнерго

Ольга ГлущенкоВторник, 22 ноября 2022, 01:30
фото: Укрэнерго

В течение суток 22 ноября во всех регионах Украины будут применены плановые отключения.

Источник: Укрэнерго в Телеграмм

Дословно: "Украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от 6 волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность".

"Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаватты), на которые надо уменьшить потребление".

Детали: В компании напоминают, что графики отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке.

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Темы: электроэнергиявойна
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