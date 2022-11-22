Плановые отключения во вторник будут применены во всех регионах – Укрэнерго
Вторник, 22 ноября 2022, 01:30
В течение суток 22 ноября во всех регионах Украины будут применены плановые отключения.
Источник: Укрэнерго в Телеграмм
Дословно: "Украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от 6 волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность".
"Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаватты), на которые надо уменьшить потребление".
Детали: В компании напоминают, что графики отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке.
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