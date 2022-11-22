Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина надасть Молдові додаткову допомогу для українських біженців та інфраструктури

"Європейська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 01:58
фото з twitter ЄП

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла про виділення Молдові додаткової допомоги у розмірі 32,3 млн євро для боротьби з численними наслідками, що виникли через війну в Україні.

Про це повідомляє Deutschlandfunk, пише "Європейська правда".

Гроші мають бути використані на розвиток відновлюваних джерел енергії та муніципальної інфраструктури, а також на догляд за українськими біженцями.

Оголошення міністр зробила на третій міжнародній конференції донорів для Молдови, що проходила у понеділок в Парижі.

Платформу підтримки Молдови створили навесні цього року з ініціативи Румунії, Німеччини та Франції. До платформи входять загалом 47 держав і організацій, у тому числі держави ЄС, США, Канада та Велика Британія. Також представлені Європейський Союз та Організація з безпеки та співробітництва в Європі.

На двох попередніх конференціях донори надали Молдові допомогу та кредити на загальну суму 1,2 млрд євро.

Крім того, у понеділок президент Франції Еммануель Макрон оголосив про надання Молдові нового пакета допомоги на суму понад 100 мільйонів євро.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НімеччинаМолдовабіженцівійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоДень ЧС-22: Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії, Франція розгромила Австралію

мапаНа випадок тривалої відсутності електрики підготовлено тисячі "Пунктів незламності" – Зеленський

Ексміністра Табачника підозрюють у держзраді: допомагав Сальдо і Балицькому

У Сімферополі звільненого за пісню про "Байрактар" викладача арештували за "Червону калину" – ЗМІ

Роналду покинув "Манчестер Юнайтед"

Іран та Україна провели зустріч щодо безпілотників, які Тегеран відправляє Росії

Усі новини...
Німеччина
Німеччина повинна бути готовою захищати свою територію – міністр оборони
Польща хоче розмістити системи ППО Patriot біля кордону з Україною
Німеччина запропонувала Польщі системи ППО Patriot
Останні новини
01:20
ЦРУ шукає для співпраці росіян, незадоволених війною в Україні – WSJ
00:27
Ворог гатив по Сумщині зі ствольної артилерії та САУ, 50 "приходів"
23:36
Флот морських дронів допомагають будувати люди з 93 країн – Зеленський
23:10
Австрія потролила Орбана через скандальний шарф: Транслейтанія більше не існує
23:02
відеоДень ЧС-22: Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії, Франція розгромила Австралію
23:01
У Єревані протестували проти візиту Путіна і ОДКБ
23:01
мапаНа випадок тривалої відсутності електрики підготовлено тисячі "Пунктів незламності" – Зеленський
22:34
ЄС пом'якшив план обмеження цін на російську нафту напередодні схвалення - ЗМІ
22:28
Ексміністра Табачника підозрюють у держзраді: допомагав Сальдо і Балицькому
22:12
Франція надасть Україні пільговий кредит на суму до 100 млн євро
Усі новини...