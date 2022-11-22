Німеччина надасть Молдові додаткову допомогу для українських біженців та інфраструктури

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла про виділення Молдові додаткової допомоги у розмірі 32,3 млн євро для боротьби з численними наслідками, що виникли через війну в Україні.

Про це повідомляє Deutschlandfunk, пише "Європейська правда".

Гроші мають бути використані на розвиток відновлюваних джерел енергії та муніципальної інфраструктури, а також на догляд за українськими біженцями.

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Оголошення міністр зробила на третій міжнародній конференції донорів для Молдови, що проходила у понеділок в Парижі.

Платформу підтримки Молдови створили навесні цього року з ініціативи Румунії, Німеччини та Франції. До платформи входять загалом 47 держав і організацій, у тому числі держави ЄС, США, Канада та Велика Британія. Також представлені Європейський Союз та Організація з безпеки та співробітництва в Європі.

На двох попередніх конференціях донори надали Молдові допомогу та кредити на загальну суму 1,2 млрд євро.

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Крім того, у понеділок президент Франції Еммануель Макрон оголосив про надання Молдові нового пакета допомоги на суму понад 100 мільйонів євро.