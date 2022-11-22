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Германия предоставит Молдове дополнительную помощь для украинских беженцев и инфраструктуры

"Европейская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 01:58
фото из twitter ЕП

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала о выделении Молдове дополнительной помощи в размере 32,3 млн евро для борьбы с многочисленными последствиями, возникшими из-за войны в Украине.

Об этом сообщает Deutschlandfunk, пишет "Европейская правда".

Деньги должны быть использованы для развития возобновляемых источников энергии и муниципальной инфраструктуры, а также для ухода за украинскими беженцами.

Объявление министр сделала на проходившей в понедельник в Париже третьей международной конференции доноров для Молдовы.

Платформа поддержки Молдовы была создана весной этого года по инициативе Румынии, Германии и Франции. В платформу входят всего 47 государств и организаций, в том числе государства ЕС, США, Канада и Великобритания. Также представлены Европейский Союз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

На двух предыдущих конференциях доноры предоставили Молдове помощь и кредиты на общую сумму 1,2 млрд евро.

Кроме того, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Молдове нового пакета помощи на сумму более 100 миллионов евро.

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Темы: ГерманияМолдовабеженцывойна
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