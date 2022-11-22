Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия предоставит Молдове дополнительную помощь для украинских беженцев и инфраструктуры

"Европейская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 00:58
Германия предоставит Молдове дополнительную помощь для украинских беженцев и инфраструктуры
фото из twitter ЕП

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала о выделении Молдове дополнительной помощи в размере 32,3 млн евро для борьбы с многочисленными последствиями, возникшими из-за войны в Украине.

Об этом сообщает Deutschlandfunk, пишет "Европейская правда".

Деньги должны быть использованы для развития возобновляемых источников энергии и муниципальной инфраструктуры, а также для ухода за украинскими беженцами.

Реклама:

Объявление министр сделала на проходившей в понедельник в Париже третьей международной конференции доноров для Молдовы.

Платформа поддержки Молдовы была создана весной этого года по инициативе Румынии, Германии и Франции. В платформу входят всего 47 государств и организаций, в том числе государства ЕС, США, Канада и Великобритания. Также представлены Европейский Союз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

На двух предыдущих конференциях доноры предоставили Молдове помощь и кредиты на общую сумму 1,2 млрд евро.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Молдове нового пакета помощи на сумму более 100 миллионов евро.

Темы: ГерманияМолдовабеженцывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Германия
В Германии предупредили о рисках для газоснабжения несмотря на заполненные на 94% хранилища
Нападение на 10-летнего украинца в Германии: посольство отреагировало
В Германии напали на детей, потому что говорили на украинском: 10-летнего мальчика сбросили с моста
Последние новости
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
Все новости...
Реклама: