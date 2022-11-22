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Загарбники у Херсоні спалювали тіла своїх загиблих на сміттєзвалищі – The Guardian

Ольга Глущенко Вівторок, 22 листопада 2022, 01:56
Загарбники у Херсоні спалювали тіла своїх загиблих на сміттєзвалищі – The Guardian
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Жителі Херсона повідомили, що під час окупації на територію сміттєзвалища на околиці міста росіяни звозили тіла загиблих загарбників і, ймовірно, спалювали їх там.

Джерело: The Guardian із посиланням на свідчення херсонців

Деталі: За словами мешканців Херсона, їм заборонили наближатися до цього сміттєзвалища, відгородивши його "від цікавих очей".

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Як пише видання, причиною такої "нервової секретності", за словами херсонців, було те, що окупаційні війська мали мету: скидати туди тіла своїх загиблих побратимів, а потім спалювати їх.

Місцеві мешканці повідомили, що бачили, як російські вантажівки приїжджали на звалище з чорними мішками, які потім підпалювали, наповнюючи повітря великою хмарою диму і жахливим смородом горілої плоті.

Херсонці вважають, що таким чином росіяни утилізували тіла своїх солдатів, загиблих під час важких боїв влітку. Хоча дехто з них уточнив, що безпосередньо не бачив цих тіл.

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Працівники звалища кажуть, що росіяни обрали найбільш ізольовану територію смітника.

Водій вантажівки, теж працівник звалища, зазначив, що росіяни могли замінувати територію або залишити там нерозірвані пристрої.

Видання зазначає, що наразі не може незалежно підтвердити отриману інформацію. При цьому українська влада не коментує розслідування щодо цього.

Проте, пише The Guardian, на сміттєзвалищі й досі можна побачити залишки російських прапорів, форми і шоломів.

Теми: ХерсонокупаціявійнаРосія
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