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Захватчики в Херсоне сжигали тела своих погибших на свалке – The Guardian

Ольга ГлущенкоВторник, 22 ноября 2022, 01:56
Захватчики в Херсоне сжигали тела своих погибших на свалке – The Guardian
скриншот

Жители Херсона сообщили, что во время оккупации на территорию свалки на окраине города россияне свозили тела погибших захватчиков и, вероятно, сжигали их там.

Источник: The Guardian со ссылкой на свидетельства херсонцев

Детали: По словам жителей Херсона, им запретили приближаться к этой свалке, отгородив ее "от любопытных глаз".

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Как пишет издание, причиной такой "нервной секретности", по словам херсонцев, было то, что оккупационные войска имели цель: сбрасывать туда тела своих погибших собратьев, а затем сжигать их.

Местные жители сообщили, что видели, как российские грузовики приезжали на свалку с черными мешками, которые затем поджигали, наполняя воздух большим облаком дыма и ужасным запахом горелой плоти.

Херсонцы считают, что таким образом россияне утилизировали тела своих солдат, погибших во время тяжелых боев летом. Хотя некоторые из них уточнили, что непосредственно не видели этих тел.

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Работники свалки говорят, что россияне выбрали наиболее изолированную территорию свалки.

Водитель грузовика, тоже работник свалки, отметил, что россияне могли заминировать территорию или оставить там неразорвавшиеся устройства.

Издание отмечает, что пока не может независимо подтвердить полученную информацию. При этом украинская власть не комментирует расследование по этому поводу.

Однако, пишет The Guardian, на свалке до сих пор можно увидеть остатки российских флагов, формы и шлемов.

Темы: ХерсоноккупациявойнаРосcия
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