Британія поставляє Україні вдосконалені високоточні ракети Brimstone 2 – ЗМІ
Великобританія поставляє Україні модернізовані ракети з лазерним наведенням Brimstone 2, їхня дальність пуску вдвічі перевищує раніше переданих ракет Brimstone першого покоління.
Джерело: The Telegraph
Деталі: Як зазначає видання, такі ракети зазвичай запускаються з повітря.
Проте українські військові використовують вантажівки як мобільні пускові системи.
Британія вперше передала Україні ракети Brimstone близько шести місяців тому.
Дальність польоту ракети, запущеної з повітря, становить 60 км, при запуску з наземних установок – близько 12 км.
Видання уточнює, що така ракета коштує близько 175 тисяч фунтів стерлінгів.
Нагадаємо: Велика Британія надала Україні близько тисячі додаткових ракет класу "земля-повітря" для протидії російській загрозі українській інфраструктурі.