Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія поставляє Україні вдосконалені високоточні ракети Brimstone 2 – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 22 листопада 2022, 02:49
Британія поставляє Україні вдосконалені високоточні ракети Brimstone 2 – ЗМІ
Brimstone, фото: wikipedia

Великобританія поставляє Україні модернізовані ракети з лазерним наведенням Brimstone 2, їхня дальність пуску вдвічі перевищує раніше переданих ракет Brimstone першого покоління.

Джерело: The Telegraph

Деталі: Як зазначає видання, такі ракети зазвичай запускаються з повітря.

Реклама:

Проте українські військові використовують вантажівки як мобільні пускові системи.

Британія вперше передала Україні ракети Brimstone близько шести місяців тому.

Дальність польоту ракети, запущеної з повітря, становить 60 км, при запуску з наземних установок – близько 12 км.

ВІДЕО ДНЯ

Видання уточнює, що така ракета коштує близько 175 тисяч фунтів стерлінгів.

Нагадаємо: Велика Британія надала Україні близько тисячі додаткових ракет класу "земля-повітря" для протидії російській загрозі українській інфраструктурі.

Теми: зброяВелика БританіяУкраїнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
зброя
Артилерійські системи та міномети: ЗСУ прийняли на озброєння чергові зразки іноземної зброї
Німеччина передала Україні танки Leopard 1 і радіолокаційну систему TRML-4D
До Білорусі з Росії прибув ешелон із ракетними комплексами "Іскандер-М"
Останні новини
00:06
Прокопенко: Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: