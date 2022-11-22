Британія поставляє Україні вдосконалені високоточні ракети Brimstone 2 – ЗМІ

Великобританія поставляє Україні модернізовані ракети з лазерним наведенням Brimstone 2, їхня дальність пуску вдвічі перевищує раніше переданих ракет Brimstone першого покоління.

Джерело: The Telegraph

Деталі: Як зазначає видання, такі ракети зазвичай запускаються з повітря.

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Проте українські військові використовують вантажівки як мобільні пускові системи.

Британія вперше передала Україні ракети Brimstone близько шести місяців тому.

Дальність польоту ракети, запущеної з повітря, становить 60 км, при запуску з наземних установок – близько 12 км.

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Видання уточнює, що така ракета коштує близько 175 тисяч фунтів стерлінгів.

Нагадаємо: Велика Британія надала Україні близько тисячі додаткових ракет класу "земля-повітря" для протидії російській загрозі українській інфраструктурі.