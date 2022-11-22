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Британія поставляє Україні вдосконалені високоточні ракети Brimstone 2 – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 22 листопада 2022, 03:49
Brimstone, фото: wikipedia

Великобританія поставляє Україні модернізовані ракети з лазерним наведенням Brimstone 2, їхня дальність пуску вдвічі перевищує раніше переданих ракет Brimstone першого покоління.

Джерело: The Telegraph

Деталі: Як зазначає видання, такі ракети зазвичай запускаються з повітря.

Проте українські військові використовують вантажівки як мобільні пускові системи.

Британія вперше передала Україні ракети Brimstone близько шести місяців тому.

Дальність польоту ракети, запущеної з повітря, становить 60 км, при запуску з наземних установок – близько 12 км.

Видання уточнює, що така ракета коштує близько 175 тисяч фунтів стерлінгів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Велика Британія надала Україні близько тисячі додаткових ракет класу "земля-повітря" для протидії російській загрозі українській інфраструктурі.

Теми: зброяВелика БританіяУкраїнаЗбройні сили
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