Британия поставляет Украине усовершенствованные высокоточные ракеты Brimstone 2 – СМИ

Великобритания поставляет Украине модернизированные ракеты с лазерным наведением Brimstone 2, их дальность пуска вдвое превышает ранее переданных ракет Brimstone первого поколения.

Источник: The Telegraph

Детали: Как отмечает издание, такие ракеты обычно запускаются с воздуха.

Однако украинские военные используют грузовики как мобильные пусковые системы.

Великобритания впервые передала Украине ракеты Brimstone около шести месяцев назад.

Дальность полета ракеты, запущенной с воздуха, составляет 60 км, при запуске с наземных установок - около 12 км.

Издание уточняет, что такая ракета стоит около 175 тысяч фунтов стерлингов.

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Напомним: Великобритания предоставила Украине около тысячи дополнительных ракет класса "земля-воздух" для противодействия российской угрозе украинской инфраструктуре.