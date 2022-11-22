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Британия поставляет Украине усовершенствованные высокоточные ракеты Brimstone 2 – СМИ

Ольга ГлущенкоВторник, 22 ноября 2022, 03:49
Brimstone, фото: wikipedia

Великобритания поставляет Украине модернизированные ракеты с лазерным наведением Brimstone 2, их дальность пуска вдвое превышает ранее переданных ракет Brimstone первого поколения.

Источник: The Telegraph

Детали: Как отмечает издание, такие ракеты обычно запускаются с воздуха.

Однако украинские военные используют грузовики как мобильные пусковые системы.

Великобритания впервые передала Украине ракеты Brimstone около шести месяцев назад.

Дальность полета ракеты, запущенной с воздуха, составляет 60 км, при запуске с наземных установок - около 12 км.

Издание уточняет, что такая ракета стоит около 175 тысяч фунтов стерлингов.

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Напомним: Великобритания предоставила Украине около тысячи дополнительных ракет класса "земля-воздух" для противодействия российской угрозе украинской инфраструктуре.

Темы: оружиеВеликобританияУкраинаВооруженные силы
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