Британия поставляет Украине усовершенствованные высокоточные ракеты Brimstone 2 – СМИ
Великобритания поставляет Украине модернизированные ракеты с лазерным наведением Brimstone 2, их дальность пуска вдвое превышает ранее переданных ракет Brimstone первого поколения.
Источник: The Telegraph
Детали: Как отмечает издание, такие ракеты обычно запускаются с воздуха.
Однако украинские военные используют грузовики как мобильные пусковые системы.
Великобритания впервые передала Украине ракеты Brimstone около шести месяцев назад.
Дальность полета ракеты, запущенной с воздуха, составляет 60 км, при запуске с наземных установок - около 12 км.
Издание уточняет, что такая ракета стоит около 175 тысяч фунтов стерлингов.
Напомним: Великобритания предоставила Украине около тысячи дополнительных ракет класса "земля-воздух" для противодействия российской угрозе украинской инфраструктуре.