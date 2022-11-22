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Пожежа на заводі в Китаї забрала життя 36 осіб

Ольга Глущенко Вівторок, 22 листопада 2022, 03:14
Пожежа на заводі в Китаї забрала життя 36 осіб
скриншот відео

У результаті пожежі на заводі у китайському місті Аньян загинули 36 осіб, є поранені та зниклі.

Джерело: The Associated Press із посиланням на державні ЗМІ Китаю

Деталі: Крім 36 загиблих, ще двоє людей отримали поранення і двоє вважаються зниклими безвісти.

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Пожежа спалахнула в понеділок близько 16:00, її гасили кілька годин поспіль.

На боротьбу з вогнем та його наслідками прибули 60 пожежників та понад 200 рятувальників.

Теми: Китайпожежа
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