Пожар на заводе в Китае унес жизни 36 человек
Вторник, 22 ноября 2022, 03:14
В результате пожара на заводе в китайском городе Аньян погибли 36 человек, есть раненые и пропавшие.
Источник: The Associated Press со ссылкой на государственные СМИ Китая
Детали: Кроме 36 погибших, еще два человека получили ранения и двое считаются пропавшими без вести.
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Пожар вспыхнул в понедельник около 16:00, его тушили несколько часов подряд.
На борьбу с огнем и его последствиями прибыли 60 пожарных и более 200 спасателей.