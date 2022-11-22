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Пожар на заводе в Китае унес жизни 36 человек

Ольга ГлущенкоВторник, 22 ноября 2022, 04:14
скриншот видео

В результате пожара на заводе в китайском городе Аньян погибли 36 человек, есть раненые и пропавшие.

Источник: The Associated Press со ссылкой на государственные СМИ Китая

Детали: Кроме 36 погибших, еще два человека получили ранения и двое считаются пропавшими без вести.

Пожар вспыхнул в понедельник около 16:00, его тушили несколько часов подряд.

На борьбу с огнем и его последствиями прибыли 60 пожарных и более 200 спасателей.

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Темы: Китайпожар
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