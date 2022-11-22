США закликають до деескалації в Сирії та Іраку

Сполучені Штати закликали в заяві до деескалації в Сирії та Іраку після теракту в Туреччині й розгортання країною антитерористичної рперації.

Джерело: Держдеп США

Дослівно: "Сполучені Штати висловлюють щирі співчуття у зв'язку із загибеллю цивільних осіб у Сирії та Туреччині.

Ми закликаємо до деескалації в Сирії задля захисту життя цивільного населення та підтримки спільної мети перемоги над ІДІЛ".

Деталі: У Держдепі додали, що продовжують "виступати проти будь-яких нескоординованих військових дій в Іраку, які порушують суверенітет Іраку".

Що передувало: Туреччина в ніч проти неділі здійснила операцію "Меч-кіготь" на півночі Сирії та Іраку, в межах якої, як вона стверджує, військова авіація знищила 89 цілей, пов’язаних із терористичними організаціями.

Операція "Меч-кіготь" була відповіддю на теракт на стамбульському проспекті Істікляль 13 листопада, в результаті якого загинули шість осіб і понад 80 отримали поранення.

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Туреччина звинуватила в теракті Робітничу партію Курдистану, хоча жодне угруповання так і не взяло на себе відповідальність за вибухи, а РПК і очолювані курдами Сирійські демократичні сили заперечили свою причетність до них.