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США призывают к деэскалации в Сирии и Ираке

Ольга ГлущенкоВторник, 22 ноября 2022, 05:20
США призывают к деэскалации в Сирии и Ираке
Табличка возле здания госдепа в вашингтоне. фото иллюстративное: getty images

Соединенные Штаты призвали в заявлении к деэскалации в Сирии и Ираке после теракта в Турции и развертывания страной антитеррористической рперации.

Источник: Госдеп США

Дословно: "Соединенные Штаты выражают искренние соболезнования в связи с гибелью гражданских лиц в Сирии и Турции.

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Мы призываем к деэскалации в Сирии для защиты жизни гражданского населения и поддержки общей цели победы над ИГИЛ".

Детали: В Госдепе добавили, что продолжают "выступать против любых нескоординированных военных действий в Ираке, которые нарушают суверенитет Ирака".

Что было раньше: Турция в ночь на воскресенье осуществила операцию "Меч-коготь" на севере Сирии и Ирака, в рамках которой, как она утверждает, военная авиация уничтожила 89 целей, связанных с террористическими организациями.

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Операция "Меч-коготь" являлась ответом на теракт на стамбульском проспекте Истикляль 13 ноября, в результате которого погибли шесть человек и более 80 получили ранения.

Турция обвинила в теракте Рабочую партию Курдистана, хотя ни одна группировка так и не взяла на себя ответственность за взрывы, а РПК и возглавляемые курдами Сирийские демократические силы отрицают свою причастность к ним.

Темы: СШАСирияИракТурция
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