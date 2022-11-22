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ЗСУ відбили атаки біля 13 населених пунктів, уразили важливі об’єкти ворога – зведення

Ольга Глущенко Вівторок, 22 листопада 2022, 06:00
ЗСУ відбили атаки біля 13 населених пунктів, уразили важливі об’єкти ворога – зведення
фото Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони відбили ворожі атаки в Донецькій та Луганській областях, з неба і землі вдарили по об’єктах і районах зосередження ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів: Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кам’янка, Опитне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

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За минулу добу противник завдав 9 авіаційних, 7 ракетних ударів та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Комишуваха та Новотроїцьке Запорізької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника наразі не виявлено.

На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, противник продовжує виконувати завдання з прикриття російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснив обстріли позицій підрозділів ЗСУ в районі населеного пункту Рожковичі Сумської області.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог веде оборону, здійснює обстріли з танків, мінометів і ствольної артилерії. Зокрема, в районах населених пунктів Орлянське та Лозова Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Макіївка на Луганщині та Терни Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує свої зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів обʼєктів в районах сімнадцяти населених пунктів. Серед них - Андріївка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Опитне, Яковлівка, Веселе та Водяне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється на захоплених рубежах. Здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Від артилерійського вогню противника постраждали райони двадцять одного населеного пункту, у тому числі Богоявленка, Времівка, Вугледар, Золота Нива Донецької області, а також Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Мирне Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, що ведуть оборону і не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро.

Російські окупанти ведуть вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Комишани та Музиківка Херсонської області.

Українська авіація протягом минулої доби завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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