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ВСУ отбили атаки возле 13 населенных пунктов, поразили важные объекты врага – сводка

Ольга ГлущенкоВторник, 22 ноября 2022, 06:00
ВСУ отбили атаки возле 13 населенных пунктов, поразили важные объекты врага – сводка
фото Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны отбили вражеские атаки в Донецкой и Луганской областях, с неба и земли ударили по объектам и районам сосредоточения врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Стельмаховка на Луганщине и Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Каменка, Опытное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

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За минувшие сутки противник нанес 9 авиационных, 7 ракетных ударов и совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Камышеваха и Новотроицкое Запорожской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника пока не обнаружено.

На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, противник продолжает выполнять задачи по прикрытию российско-украинской границы, проведение демонстрационных и провокационных действий. Осуществил обстрелы позиций подразделений ВСУ в районе населенного пункта Рожковичи Сумской области.

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На Купянском и Лиманском направлениях враг ведет оборону, осуществляет обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии. В частности, в районах населенных пунктов Орлянское и Лозовая Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Макеевка на Луганщине и Терны Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредоточивает свои усилия на ведении наступательных действий. Осуществил обстрелы из танков и артиллерии различных типов объектов в районах семнадцати населенных пунктов. Среди них - Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Опытное, Яковлевка, Веселое и Водяное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется на захваченных рубежах. Осуществил обстрелы позиций Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. От артиллерийского огня противника пострадали районы двадцать одного населенного пункта, в том числе Богоявленка, Временка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области, а также Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Мирное Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, ведущих оборону и не прекращает артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.

Российские оккупанты ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Камышаны и Музыковка Херсонской области.

Украинская авиация в течение минувших суток нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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