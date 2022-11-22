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Росіяни за ніч запустили майже 60 снарядів по Нікопольському району

Ольга Глущенко Вівторок, 22 листопада 2022, 06:52
Росіяни за ніч запустили майже 60 снарядів по Нікопольському району
ілюстративне фото обстрілів Валентина Резніченка

У ніч проти вівторка, 22 листопада, росіяни скерували майже 60 снарядів по Нікопольському району.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Майже 60 снарядів направили росіяни цієї ночі на Нікопольщину…

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Накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії кілька сіл Марганецької громади".

Деталі: Резніченко уточнив, що внаслідок цих обстрілів нема загиблих та поранених.

Також він додав, що рятувальники обстежують уражені території та з’ясовують деталі обстрілів.

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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