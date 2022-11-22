Росіяни за ніч запустили майже 60 снарядів по Нікопольському району
Вівторок, 22 листопада 2022, 07:52
У ніч проти вівторка, 22 листопада, росіяни скерували майже 60 снарядів по Нікопольському району.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Пряма мова: "Майже 60 снарядів направили росіяни цієї ночі на Нікопольщину…
Накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії кілька сіл Марганецької громади".
Деталі: Резніченко уточнив, що внаслідок цих обстрілів нема загиблих та поранених.
Також він додав, що рятувальники обстежують уражені території та з’ясовують деталі обстрілів.