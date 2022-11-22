Россияне за ночь запустили почти 60 снарядов по Никопольскому району
Вторник, 22 ноября 2022, 06:52
В ночь на вторник, 22 ноября, россияне направили почти 60 снарядов по Никопольскому району.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко
Прямая речь: "Почти 60 снарядов направили россияне этой ночью на Никопольщину...
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Накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии несколько сел Марганецкой громады".
Детали: Резниченко уточнил, что в результате этих обстрелов нет погибших и раненых.
Также он добавил, что спасатели обследуют пораженные территории и выясняют детали обстрелов.
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