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Россияне за ночь запустили почти 60 снарядов по Никопольскому району

Ольга ГлущенкоВторник, 22 ноября 2022, 07:52
иллюстративное фото обстрелов Валентина Резниченко

В ночь на вторник, 22 ноября, россияне направили почти 60 снарядов по Никопольскому району.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Почти 60 снарядов направили россияне этой ночью на Никопольщину...

Накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии несколько сел Марганецкой громады".

Детали: Резниченко уточнил, что в результате этих обстрелов нет погибших и раненых.

Также он добавил, что спасатели обследуют пораженные территории и выясняют детали обстрелов.

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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