Россияне за ночь запустили почти 60 снарядов по Никопольскому району

В ночь на вторник, 22 ноября, россияне направили почти 60 снарядов по Никопольскому району.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Почти 60 снарядов направили россияне этой ночью на Никопольщину...

Реклама:

Накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии несколько сел Марганецкой громады".

Детали: Резниченко уточнил, что в результате этих обстрелов нет погибших и раненых.

Также он добавил, что спасатели обследуют пораженные территории и выясняют детали обстрелов.