Мобілізованих на Луганщині одягають у форму, зняту з убитих і поранених – ОВА

Мобілізованих у Луганській області одягають у форму, зняту з загиблих чи поранених солдатів – у кишенях вони знаходять особисті речі попередніх власників, водночас екіпірування, яке надходить на окуповані території, можна придбати на місцевих ринках.

Джерело: Луганська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно Луганська ОВА: "Екіпірування, яке надходить до так званої "ЛНР", можна придбати на місцевих ринках.



Примусово мобілізовані отримують форму, в карманах якої знаходять особисті речі попередніх власників, тобто важкопоранених чи загиблих".

Деталі: Водночас повідомляється, що в окупованих містах області ситуація важка – в Рубіжному люди самостійно лагодять дахи та вікна, в місті досі немає води і світла.

У менших прифронтових населених пунктах, що в окупації, ситуація ще гірша. Зокрема, у Новокраснянці поряд із Кремінною відсутні не лише будь-які комунікації, а й продукти харчування – ані на продаж, ані гуманітарні. Ніхто вже давно нічого не завозить.

За даними ОВА, місцеве населення чекає на ЗСУ.



Повідомляється, що 21 листопада захисники відбили чергові атаки окупантів поблизу Стельмахівки.



На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів оборону, здійснював обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії. Зокрема, в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Макіївки.



Українська авіація протягом минулої доби завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.



А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України упродовж доби уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.