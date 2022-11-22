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Мобилизованных на Луганщине одевают в форму, снятую с убитых и раненых – ОВА

Ирина БалачукВторник, 22 ноября 2022, 08:46
Мобилизованные россияне. Скриншот из видео "РИА Новости"

Мобилизованных в Луганской области одевают в форму, снятую с погибших или раненых солдат – в карманах они находят личные вещи предыдущих владельцев, в то же время экипировку, которая поступает на оккупированные территории, можно приобрести на местных рынках.

Источник: Луганская областная военная администрация в Telegram

Дословно Луганская ОВА: "Экипировку, которая поступает в так называемую "ЛНР", можно приобрести на местных рынках.

Принудительно мобилизованные получают форму, в карманах которой находят личные вещи предыдущих владельцев, то есть тяжелораненых или погибших".

Детали: В то же время сообщается, что в оккупированных городах области ситуация тяжелая – в Рубежном люди самостоятельно чинят крыши и окна, в городе до сих пор нет воды и света. 

В меньших прифронтовых населенных пунктах, которые находятся в оккупации, ситуация еще хуже. В частности, в Новокраснянке, что рядом с Кременной, отсутствуют не только какие-либо коммуникации, но и продукты питания – ни на продажу, ни гуманитарные. Никто уже давно ничего не завозит.

По данным ОВА, местное население ждет ВСУ.

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Сообщается, что 21 ноября защитники отбили очередные атаки оккупантов вблизи Стельмаховки.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел оборону, осуществлял обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии. В частности, в районах Новоселовского, Стельмаховки, Площанки, Макеевки.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в течение суток поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Темы: Луганская областьвойнаоккупация
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