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Британська розвідка: здатність України загрожувати Новоросійську ще більше підірве вплив РФ на Чорному морі

"Європейська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 08:57
Скриншот з google.maps

Британська розвідка, посилаючись на інформацію російських ЗМІ про атаку українського морського безпілотника у порту Новоросійська, заявила, що будь-яка демонстрація здатності України загрожувати Новорсійську стане викликом для РФ.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Зокрема, 18 листопада 2022 року численні російські та українські ЗМІ повідомили, що на нафтовому терміналі в порту Новоросійськ на чорноморському узбережжі Росії стався напад. Неподалік від нафтового терміналу розташована велика база Чорноморського флоту Росії.

Британська розвідка нагадує, що Чорноморський флот РФ переніс багато своїх підводних операцій до Новоросійська після того, як влітку Україна завдала удару по його базі в Севастополі в окупованому Криму.

"Російське командування, ймовірно, буде занепокоєне загрозами для флотилії десантних кораблів, що базується в Новоросійську. Ці судна є відносно вразливими без супроводу і взяли на себе більш важливу роль у постачанні російських сил в Україні після того, як у жовтні було пошкоджено Керченський міст", – йдеться в огляді.

У Міноборони Британії зазначають, що хоча повні деталі цього інциденту ще не з'явилися,  будь-яка демонстрація здатності України загрожувати Новоросійську, швидше за все, стане ще одним стратегічним викликом для ЧФ.

"Це також ще більше підірвало б і без того зменшений морський вплив Росії на Чорному морі", – вважають у британській розвідці.

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Як повідомлялося, на думку британської розвідки, ділянка в районі Сватового, ймовірно, стала більш вразливим оперативним флангом російських військ.

Теми: Чорне мореРосіявійна
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