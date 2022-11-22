Британська розвідка: здатність України загрожувати Новоросійську ще більше підірве вплив РФ на Чорному морі

Британська розвідка, посилаючись на інформацію російських ЗМІ про атаку українського морського безпілотника у порту Новоросійська, заявила, що будь-яка демонстрація здатності України загрожувати Новорсійську стане викликом для РФ.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Зокрема, 18 листопада 2022 року численні російські та українські ЗМІ повідомили, що на нафтовому терміналі в порту Новоросійськ на чорноморському узбережжі Росії стався напад. Неподалік від нафтового терміналу розташована велика база Чорноморського флоту Росії.

Реклама:

Британська розвідка нагадує, що Чорноморський флот РФ переніс багато своїх підводних операцій до Новоросійська після того, як влітку Україна завдала удару по його базі в Севастополі в окупованому Криму.

"Російське командування, ймовірно, буде занепокоєне загрозами для флотилії десантних кораблів, що базується в Новоросійську. Ці судна є відносно вразливими без супроводу і взяли на себе більш важливу роль у постачанні російських сил в Україні після того, як у жовтні було пошкоджено Керченський міст", – йдеться в огляді.

У Міноборони Британії зазначають, що хоча повні деталі цього інциденту ще не з'явилися, будь-яка демонстрація здатності України загрожувати Новоросійську, швидше за все, стане ще одним стратегічним викликом для ЧФ.

ВІДЕО ДНЯ

"Це також ще більше підірвало б і без того зменшений морський вплив Росії на Чорному морі", – вважають у британській розвідці.

Як повідомлялося, на думку британської розвідки, ділянка в районі Сватового, ймовірно, стала більш вразливим оперативним флангом російських військ.