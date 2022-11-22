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Британская разведка: способность Украины угрожать Новороссийску еще больше подорвет влияние РФ на Черном море

"Европейская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 08:57
Скриншот из google.maps

Британская разведка, ссылаясь на информацию российских СМИ об атаке украинского морского беспилотника в порту Новороссийска, заявила, что любая демонстрация способности Украины угрожать Новороссийску станет вызовом для РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В частности, 18 ноября 2022 года многочисленные российские и украинские СМИ сообщили, что на нефтяном терминале в порту Новороссийск на черноморском побережье России произошло нападение. Неподалеку от нефтяного терминала расположена крупная база Черноморского флота России.

Британская разведка напоминает, что Черноморский флот РФ перенес многие свои подводные операции в Новороссийск после того, как летом Украина нанесла удар по его базе в Севастополе в оккупированном Крыму.

"Российское командование, вероятно, будет обеспокоено угрозами для флотилии десантных кораблей, базирующейся в Новороссийске. Эти суда являются относительно уязвимыми без сопровождения и взяли на себя более важную роль в снабжении российских сил в Украине после того, как в октябре был поврежден Керченский мост", – говорится в обзоре.

В Минобороны Британии отмечают, что хотя полные детали этого инцидента еще не появились, любая демонстрация способности Украины угрожать Новоросийску, скорее всего, станет еще одним стратегическим вызовом для ЧФ.

"Это также еще больше подорвало бы и без того уменьшенное морское влияние России на Черном море", – считают в британской разведке.

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Как сообщалось, по мнению британской разведки, участок в районе Сватово, вероятно, стал более уязвимым оперативным флангом российских войск.

Темы: Черное мореРосcиявойна
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