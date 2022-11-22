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Россияне начали строить "засечную линию" на границе с Украиной: готовятся к "нападению"

Татьяна ЛозовенкоВторник, 22 ноября 2022, 09:30
Россияне начали строить засечную линию на границе с Украиной: готовятся к нападению
Засечная черта в Белгородской области, фото из Telegram Гладкова

В Белгородской области России строят оборонительную "засечную черту", а также готовятся к возможному "нападению" со стороны Украины.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, пресс-конференция Гладкова 21 ноября 

Детали: На пресс-конференции губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Россия строит засечную черту на границе Бєлгородской области с Украиной: "Я говорю о формировании белгородской черты – белгородская засечная черта".

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Позже он опубликовал фотографии строительства.

 

Справка: Засечная черта – система оборонительных сооружений, которую в XVI-XVII веках создавали на южных и восточных рубежах тогдашних российских территорий для защиты от крымских набегов.

 

Больше деталей: На пресс-конференции он также сообщил, что Бєлгородская область с апреля занимается укреплением рубежей. На вопрос, возможно ли нападение Украины на область, он ответил следующим образом:

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Прямая речь: "Мне не хотелось бы драматизировать ситуацию. Потому что я понимаю, что каждое мое слово можно транслировать в рамках контекста по-разному. Но в любом деле мы всегда рассматриваем несколько вариантов развития событий: оптимистический, пессимистический и средний.

Поэтому мы готовимся к различным вариантам. Надеюсь, пессимистические варианты нам не понадобятся, но мы их активно рассматриваем".

Темы: Росcиявойнастроительство
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