Окупанти не припиняють вогняний терор Херсонщини, є загибла та поранені – ОВА

За минулу добу внаслідок обстрілів російськими окупантами Херсону до обласної лікарні доставили 4 особи, які отримали травми, під час госпіталізації 1 людина померла, не припиняються обстріли й навколишніх населених пунктів.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: В Дніпровському районі Херсона зафіксовано приліт в квартиру, є постраждалі.

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Також внаслідок здійснення обстрілів села Антонівка постраждала жінка, яку також доставили до Херсонської обласної лікарні.

Загадом окупанти не припиняють артилерійські обстріли позицій ЗСУ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Ведеться вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Осокорівка, Гаврилівка, Милове, Шляхове, Веселе, Висунці, Велетенське, Станіслав та Херсон.

Тим не менше, до області надходить гуманітарна допомога, відновлюються станції мобільного зв’язку.

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Ситуація в інших регіонах:

Сумщина: вночі — обстріли Зноб-Новгородської та Есманьської громад. Зруйновано житловий будинок мирних жителів. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Протягом минулої доби ворог обстріляв Глухівську, Середино-Будську, Хотінську та Зноб-Новгородську громади. Люди не постраждали.

Чернігівська область: вночі — обстріл, Новгород-Сіверський район, біля м.Семенівка. Без втрат та руйнувань. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Дорожнянка, Червоне, Малинівка, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське, Приморське, Степногірськ, Новотроїцьке, Залізничне, Мала Токмачка, Щербаки, Полтавка, Новоандріївка, Преображенка, Ольгівське, Комишуваха, Гуляйполе, Кам'янське.

Надійшло 58 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф. Детальна інформація про наслідки уточнюється.

На Дніпропетровщині росіяни знову стріляли по Нікопольщині. Ударили з "Градів" та важкої артилерії по кількох селах Марганецькоі громади. Люди не постраждали.

Представники ДСНС обстежують території і з’ясовують деталі атак.

Харківщина: росіяни продовжувать завдавати удари із артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів.

Вчора ввечері окупанти завдали ударів із РСЗВ по Вовчанську. Внаслідок попадання в житловий сектор госпіталізовані з пораненнями двоє людей.

Також ввечері росіяни ракетами вдарили по Чугуєву. Пошкоджені двоповерховий приватний будинок, зруйновано гараж, кілька автомобілів. Без постраждалих.

Залишається високою мінною небезпека. У с. Пришиб, що в Ізюмському районі, підірвався на міні 50-річний чоловік, загинув на місці.

Луганщина: минулої доби відбито чергові атаки окупантів поблизу Стельмахівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог веде оборону, здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії.

Зокрема, в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Макіївки.

Населені пункти, захоплені у 2022 році, на межі гуманітарної катастрофи.

Донеччина: вночі — ракетний удар по Краматорську, по промисловій зоні. Попередньо, — без жертв.

Впродовж ночі поодинокі обстріли відбувались біля с. Парасковіївка, с.Бахмутське, с.Яковлівка, с. Роздоловка Соледарської громади.

Артобстріли та штурмові дії у Світлодарській громаді, зокрема, околиць ст. Майорськ, ситуація напружена.

Зв’язок відсутній у всіх населених пунктах громади. Інформація про поранених та загиблих уточнюється.

Впродовж ночі — обстріли позицій та околиць Торецької та Мар'їнської громад. Ситуація напружена, але контрольована в районі Нью-Йорку, смт Північне, Південне, Курдюмівки, Шумів, Дружби, Магдалинівки та м.Залізне.

На ранок — обстріли в районі Авдіївки та населених пунктів Очеретинської громади.

За добу на Донеччині: 4 загиблих, 4 поранених цивільних.