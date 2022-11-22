Оккупанты не прекращают огненный террор Херсонщины, есть погибшая и раненые - ОВА

За минувшие сутки в результате обстрелов российскими оккупантами Херсона в областную больницу доставили 4 человека, которые получили травмы, во время госпитализации 1 человек скончался, не прекращаются обстрелы и близлежащих населенных пунктов.

Источник: отчеты ОВА

Детали: В Днепровском районе Херсона зафиксировано прилет в квартиру, есть пострадавшие.

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Также в результате осуществления обстрелов села Антоновка пострадала женщина, которую также доставили в Херсонскую областную больницу.

В целом оккупанты не прекращают артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Ведется огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Осокоровка, Гавриловка, Меловое, Шляховое, Веселое, Висунцы, Велетенское, Станислав и Херсон.

Тем не менее, в область поступает гуманитарная помощь, восстанавливаются станции мобильной связи.

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Ситуация в других регионах:

Сумщина: ночью - обстрелы Зноб-Новгородской и Эсманьской громад. Разрушен жилой дом мирных жителей. Подробная информация о последствиях уточняется.

За прошедшие сутки враг обстрелял Глуховскую, Середино-Будскую, Хотинскую и Зноб-Новгородскую громады. Люди не пострадали.

Черниговская область: ночью - обстрел, Новгород-Северский район, возле г. Семеновка. Без потерь и разрушений. Подробная информация о последствиях уточняется.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Дорожнянка, Красное, Малиновка, Новоданиловка, Орехов, Каменское, Приморское, Степногорск, Новотроицкое, Железнодорожное, Малая Токмачка, Щербаки, Полтавка, Новоандреевка, Преображенка, Ольговское, Камышеваха, Гуляйполе, Каменское.

Поступило 58 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими рф. Подробная информация о последствиях уточняется.

На Днепропетровщине россияне снова стреляли по Никопольщине. Ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по нескольким селам Марганецкой общины. Люди не пострадали.

Представители ГСЧС обследуют территории и выясняют детали атак.

Харьковщина: россияне продолжают наносить удары из артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов.

Вчера вечером оккупанты нанесли удары из РСЗО по Волчанску. В результате попадания в жилой сектор госпитализированы с ранениями два человека.

Также вечером россияне ракетами ударили по Чугуеву. Повреждены двухэтажный частный дом, разрушен гараж, несколько автомобилей. Без пострадавших.

Остается высокой минной опасность. В с. Пришиб, что в Изюмском районе, подорвался на мине 50-летний мужчина, погиб на месте.

Луганщина: за прошедшие сутки отбиты очередные атаки оккупантов вблизи Стельмаховки.

На Купянском и Лиманском направлениях враг ведет оборону, осуществляет обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии.

В частности, в районах Новоселовского, Стельмаховки, Площанки, Макеевки.

Населенные пункты, захваченные в 2022 году, на грани гуманитарной катастрофы.

Донецкая область: ночью - ракетный удар по Краматорску, по промышленной зоне. Предварительно, - без жертв.

В течение ночи одиночные обстрелы происходили возле с. Парасковиевка, с.Бахмутское, с.Яковлевка, с. Роздоловка Соледарской громады.

Артобстрелы и штурмовые действия в Светлодарской громаде, в частности, окрестностей ст. Майорск, ситуация напряженная.

Связь отсутствует во всех населенных пунктах громады. Информация о раненых и погибших уточняется.

В течение ночи - обстрелы позиций и окрестностей Торецкой и Марьинской громад. Ситуация напряженная, но контролируемая в районе Нью-Йорка, пгт Северное, Южное, Курдюмовки, Шумов, Дружбы, Магдалиновки и г.Железное.

На утро - обстрелы в районе Авдеевки и населенных пунктов Очеретинской громады.

За сутки в Донецкой области: 4 погибших, 4 раненых гражданских.