Оккупанты не прекращают огненный террор Херсонщины, есть погибшая и раненые - ОВА
За минувшие сутки в результате обстрелов российскими оккупантами Херсона в областную больницу доставили 4 человека, которые получили травмы, во время госпитализации 1 человек скончался, не прекращаются обстрелы и близлежащих населенных пунктов.
Источник: отчеты ОВА
Детали: В Днепровском районе Херсона зафиксировано прилет в квартиру, есть пострадавшие.
Также в результате осуществления обстрелов села Антоновка пострадала женщина, которую также доставили в Херсонскую областную больницу.
В целом оккупанты не прекращают артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Ведется огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Осокоровка, Гавриловка, Меловое, Шляховое, Веселое, Висунцы, Велетенское, Станислав и Херсон.
Тем не менее, в область поступает гуманитарная помощь, восстанавливаются станции мобильной связи.
Ситуация в других регионах:
Сумщина: ночью - обстрелы Зноб-Новгородской и Эсманьской громад. Разрушен жилой дом мирных жителей. Подробная информация о последствиях уточняется.
За прошедшие сутки враг обстрелял Глуховскую, Середино-Будскую, Хотинскую и Зноб-Новгородскую громады. Люди не пострадали.
Черниговская область: ночью - обстрел, Новгород-Северский район, возле г. Семеновка. Без потерь и разрушений. Подробная информация о последствиях уточняется.
Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Дорожнянка, Красное, Малиновка, Новоданиловка, Орехов, Каменское, Приморское, Степногорск, Новотроицкое, Железнодорожное, Малая Токмачка, Щербаки, Полтавка, Новоандреевка, Преображенка, Ольговское, Камышеваха, Гуляйполе, Каменское.
Поступило 58 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими рф. Подробная информация о последствиях уточняется.
На Днепропетровщине россияне снова стреляли по Никопольщине. Ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по нескольким селам Марганецкой общины. Люди не пострадали.
Представители ГСЧС обследуют территории и выясняют детали атак.
Харьковщина: россияне продолжают наносить удары из артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов.
Вчера вечером оккупанты нанесли удары из РСЗО по Волчанску. В результате попадания в жилой сектор госпитализированы с ранениями два человека.
Также вечером россияне ракетами ударили по Чугуеву. Повреждены двухэтажный частный дом, разрушен гараж, несколько автомобилей. Без пострадавших.
Остается высокой минной опасность. В с. Пришиб, что в Изюмском районе, подорвался на мине 50-летний мужчина, погиб на месте.
Луганщина: за прошедшие сутки отбиты очередные атаки оккупантов вблизи Стельмаховки.
На Купянском и Лиманском направлениях враг ведет оборону, осуществляет обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии.
В частности, в районах Новоселовского, Стельмаховки, Площанки, Макеевки.
Населенные пункты, захваченные в 2022 году, на грани гуманитарной катастрофы.
Донецкая область: ночью - ракетный удар по Краматорску, по промышленной зоне. Предварительно, - без жертв.
В течение ночи одиночные обстрелы происходили возле с. Парасковиевка, с.Бахмутское, с.Яковлевка, с. Роздоловка Соледарской громады.
Артобстрелы и штурмовые действия в Светлодарской громаде, в частности, окрестностей ст. Майорск, ситуация напряженная.
Связь отсутствует во всех населенных пунктах громады. Информация о раненых и погибших уточняется.
В течение ночи - обстрелы позиций и окрестностей Торецкой и Марьинской громад. Ситуация напряженная, но контролируемая в районе Нью-Йорка, пгт Северное, Южное, Курдюмовки, Шумов, Дружбы, Магдалиновки и г.Железное.
На утро - обстрелы в районе Авдеевки и населенных пунктов Очеретинской громады.
За сутки в Донецкой области: 4 погибших, 4 раненых гражданских.