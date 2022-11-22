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Орбан втрапив у скандал через шарф, на якому частина України у складі Угорщини

"Європейська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 10:49
Віктор орбан у скандальному шарфі, фото: Index

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Index.

Інцидент стався в неділю ввечері. Угорський прем’єр знімати і фотографувати себе в шарфі з картою Угорщини з частинами країн ЄС Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії. Крім того, карта "Великої Угорщини" включає регіони сьогоднішніх Сербії та України. Ці території належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни.

Румунський депутат Європарламенту Алін Мітута заявив у Twitter, що через такі речі лідери Євросоюзу повинні покарати та ізолювати Орбана.

"Це ще один безвідповідальний крок Віктора Орбана, який з'явився з шарфом із картою Великої Угорщини. Це ревізіоністський жест, який ставить Орбана поруч із Путіним, який також мріє змінити кордони. Лідери ЄС повинні накласти на нього санкції та ізолювати в Європейській раді", – заявив Мітула.

Орбан не вперше викликає обурення згадкою про "Велику Угорщину". У 2020 році він опублікував фотографію глобуса, на якому також зображені кордони Королівства Угорщина до закінчення Першої світової війни. Цей випадок викликав роздратування, особливо в Хорватії та Румунії.

За Тріанонським договором 1920 року Королівство Угорщина втратило значну частину своєї колишньої території. В Угорщині це досі вважається великою історичною ганьбою.

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З початку перебування Орбана на посаді прем'єр-міністра між Угорщиною та сусідніми країнами тривають суперечки щодо прав етнічних угорців, які проживають на колишніх територіях королівства. Так, за часів урядів Орбана представникам нацменшин щедро роздавали угорські паспорти.

Нещодавно Орбан заявив, що підтримка Європейським Союзом України шляхом санкцій і військової допомоги збільшує ризик поширення війни на територію блоку.

В МЗС України на це зауважили: якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, то російські танки можуть опинитися в Будапешті швидше, ніж хтось із угорського уряду зможе додзвонитися в Москву.

Теми: УгорщинаУкраїнаскандал
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