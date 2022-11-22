Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Орбан втрапив у скандал через шарф, на якому частина України у складі Угорщини

"Європейська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 09:49
Орбан втрапив у скандал через шарф, на якому частина України у складі Угорщини
Віктор орбан у скандальному шарфі, фото: Index

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Index.

Інцидент стався в неділю ввечері. Угорський прем’єр знімати і фотографувати себе в шарфі з картою Угорщини з частинами країн ЄС Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії. Крім того, карта "Великої Угорщини" включає регіони сьогоднішніх Сербії та України. Ці території належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни.

Реклама:

Румунський депутат Європарламенту Алін Мітута заявив у Twitter, що через такі речі лідери Євросоюзу повинні покарати та ізолювати Орбана.

"Це ще один безвідповідальний крок Віктора Орбана, який з'явився з шарфом із картою Великої Угорщини. Це ревізіоністський жест, який ставить Орбана поруч із Путіним, який також мріє змінити кордони. Лідери ЄС повинні накласти на нього санкції та ізолювати в Європейській раді", – заявив Мітула.

Орбан не вперше викликає обурення згадкою про "Велику Угорщину". У 2020 році він опублікував фотографію глобуса, на якому також зображені кордони Королівства Угорщина до закінчення Першої світової війни. Цей випадок викликав роздратування, особливо в Хорватії та Румунії.

ВІДЕО ДНЯ

За Тріанонським договором 1920 року Королівство Угорщина втратило значну частину своєї колишньої території. В Угорщині це досі вважається великою історичною ганьбою.

З початку перебування Орбана на посаді прем'єр-міністра між Угорщиною та сусідніми країнами тривають суперечки щодо прав етнічних угорців, які проживають на колишніх територіях королівства. Так, за часів урядів Орбана представникам нацменшин щедро роздавали угорські паспорти.

Нещодавно Орбан заявив, що підтримка Європейським Союзом України шляхом санкцій і військової допомоги збільшує ризик поширення війни на територію блоку.

В МЗС України на це зауважили: якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, то російські танки можуть опинитися в Будапешті швидше, ніж хтось із угорського уряду зможе додзвонитися в Москву.

Теми: УгорщинаУкраїнаскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Угорщина
МЗС України відреагувало на заклики Орбана припинити підтримувати Україну
Орбан дорікнув Заходу щодо України: Українці помирають, а ми їх фінансуємо
Угорщина збирається продовжити заборону на ввезення зерна з України
Останні новини
00:06
Прокопенко: Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: