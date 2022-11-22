Орбан попал в скандал из-за шарфа, на котором часть Украины в составе Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии" с частями соседних государств в ее составе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает хорватское издание Index.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Венгерский премьер стал снимать себя на видео и фотографировать в шарфе с картой Венгрии с частями стран ЕС Австрии, Словакии, Румынии и Хорватии. Кроме того, карта "Великой Венгрии" включает регионы сегодняшних Сербии и Украины. Эти территории принадлежали Королевству Венгрия до конца Первой мировой войны.

Румынский депутат Европарламента Алин Митуца заявил в Twitter, что за такие вещи лидеры Евросоюза должны наказать и изолировать Орбана.

"Это еще один безответственный шаг Виктора Орбана, который появился с шарфом с картой Великой Венгрии. Это ревизионистский жест, который ставит Орбана рядом с Путиным, который также мечтает изменить границы. Лидеры ЕС должны наложить на него санкции и изолировать в Европейском совете", - заявил Митуца.

Орбан не впервые вызывает возмущение упоминанием о "Великой Венгрии". В 2020 году он опубликовал фотографию глобуса, на котором также изображены границы Королевства Венгрия до окончания Первой мировой войны. Этот случай вызвал раздражение, особенно в Хорватии и Румынии.

По Трианонскому договору 1920 года Королевство Венгрия потеряло значительную часть своей бывшей территории. В Венгрии это до сих пор считается большим историческим позором.

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С начала пребывания Орбана на посту премьер-министра между Венгрией и соседними странами продолжаются споры о правах этнических венгров, проживающих на бывших территориях королевства. Так, во времена правительств Орбана представителям нацменьшинств щедро раздавали венгерские паспорта.

Недавно Орбан заявил, что поддержка Европейским Союзом Украины путем санкций и военной помощи увеличивает риск распространения войны на территорию блока.

В МИД Украины на это отметили: если ЕС прекратит санкционное давление на Россию и военную помощь Украине, то российские танки могут оказаться в Будапеште быстрее, чем кто-либо из венгерского правительства сможет дозвониться в Москву.