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Україна повернула тіла 33 полеглих захисників

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 22 листопада 2022, 11:11
Ілюстративне фото з Арміяінформ

22 листопада в Україну повернули тіла ще 33 загиблих військових.

Джерело: пресслужба Мінреінтеграції

Дослівно: "Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Вдалося повернути рідним тіла 33 захисників".

Деталі: У Мінреінтеграції додали, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України. 

Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 696 тіл.

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Теми: війнажертвиобмін
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