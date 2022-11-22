Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна повернула тіла 33 полеглих захисників

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 22 листопада 2022, 10:11
Україна повернула тіла 33 полеглих захисників
Ілюстративне фото з Арміяінформ

22 листопада в Україну повернули тіла ще 33 загиблих військових.

Джерело: пресслужба Мінреінтеграції

Дослівно: "Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Вдалося повернути рідним тіла 33 захисників".

Реклама:

Деталі: У Мінреінтеграції додали, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України. 

Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 696 тіл.

Теми: війнажертвиобмін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
війна
Міноборони РФ намагається обмежити інформацію про війну в Україні – ISW
"Сідаємо в човни по 10 чоловік. А над нами літають російські СУшки". Командир спецпідрозділу ГУР Торкотюк про операції в Чорному морі
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Останні новини
00:06
Прокопенко: Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: