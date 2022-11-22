Україна повернула тіла 33 полеглих захисників

22 листопада в Україну повернули тіла ще 33 загиблих військових.

Джерело: пресслужба Мінреінтеграції

Дослівно: "Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Вдалося повернути рідним тіла 33 захисників".

Деталі: У Мінреінтеграції додали, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.

Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 696 тіл.