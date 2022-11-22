Украина вернула тела 33 павших защитников
Вторник, 22 ноября 2022, 10:11
22 ноября в Украину вернули тела еще 33 погибших военных.
Источник: пресс-служба Минреинтеграции
Дословно: "Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Удалось вернуть родным тела 33 защитников".
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Детали: В Минреинтеграции добавили, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.
Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 696 тел.