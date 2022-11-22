Мешканців Київщини попередили про можливі вибухи: проходять навчання саперів
Вівторок, 22 листопада 2022, 11:29
У Вишгородському районі на Київщині проводяться навчання саперів, жителів району попередили про можливі вибухи.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram
Дослівно: "Сьогодні, 22 листопада, на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів.
Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів".
Деталі: У КОВА попередили, що через навчання мешканці навколишніх громад можуть чути звуки вибухів.
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