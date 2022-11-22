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Мешканців Київщини попередили про можливі вибухи: проходять навчання саперів

"Українська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 10:29
Мешканців Київщини попередили про можливі вибухи: проходять навчання саперів
Військовий працює з міною, ілюстративне фото з Telegram КМВА

У Вишгородському районі на Київщині проводяться навчання саперів, жителів району попередили про можливі вибухи.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "Сьогодні, 22 листопада, на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів.

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Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів".

Деталі: У КОВА попередили, що через навчання мешканці навколишніх громад можуть чути звуки вибухів.

Теми: Київська областьвибухвійна
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