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Жителей Киевщины предупредили о возможных взрывах: проходят учения саперов

"Украинская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 11:29
Военный работает с миной, иллюстративное фото из Telegram КМВА

В Вышгородском районе Киевской области проводятся учения саперов, жителей района предупредили о возможных взрывах.

Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram

Дословно: "Сегодня, 22 ноября, на территории Вышгородского района проводятся учения для саперов.

Среди запланированных мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов".

Детали: В КОВА предупредили, что из-за учений жители окрестных общин могут слышать звуки взрывов.

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Темы: Киевская областьвзрыввойна
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