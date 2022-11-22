Жителей Киевщины предупредили о возможных взрывах: проходят учения саперов

Военный работает с миной, иллюстративное фото из Telegram КМВА

В Вышгородском районе Киевской области проводятся учения саперов, жителей района предупредили о возможных взрывах.

Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram

Дословно: "Сегодня, 22 ноября, на территории Вышгородского района проводятся учения для саперов.

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Среди запланированных мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов".

Детали: В КОВА предупредили, что из-за учений жители окрестных общин могут слышать звуки взрывов.