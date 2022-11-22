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Україна викликає угорського посла через скандальний шарф Орбана з "Великою Угорщиною"

"Європейська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 12:00

Міністерство закордонних справ України викликає посла Угорщини у зв’язку з обуренням вчинком прем’єра Віктора Орбана, який прийшов на публічну подію у шарфі з мапою "Великої Угорщини".

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

"Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин. До МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана", - написав Ніколенко.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі - сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України - які належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни, після чого вона втратила їх за умовами Тріанонського мирного договору.

Згадки Орбаном втраченої "Великої Угорщини" за останні роки вже неодноразово спричиняли напругу у відносинах із сусідами. 

Детальніше на цю тему - у статті  Фантомні болі Угорщини: чому 100-річна угода досі визначає політику нашого сусіда.

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Теми: УгорщинаУкраїнаскандалдипломатичні відносини
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