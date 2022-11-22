Украина вызывает венгерского посла из-за скандального шарфа Орбана с "Великой Венгрией"

Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Венгрии в связи с возмущением поступком премьера Виктора Орбана, который пришел на публичное мероприятие в шарфе с картой "Великой Венгрии".

Об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, до ведома которого будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана", - написал Николенко.

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Как сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии" с частями соседних государств в ее составе - современных Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины - которые принадлежали Королевству Венгрия до конца Первой мировой войны, после чего она потеряла их по условиям Трианонского мирного договора.

Упоминания Орбаном утраченной "Великой Венгрии" за последние годы уже неоднократно вызывали напряжение в отношениях с соседями.

Подробнее на эту тему - в статье Фантомные боли Венгрии: почему 100-летнее соглашение до сих пор определяет политику нашего соседа.