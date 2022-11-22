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"Очі кордону": оголосили збір на безпілотники для ДПСУ

Валентина РоманенкоВівторок, 22 листопада 2022, 11:07
Очі кордону: оголосили збір на безпілотники для ДПСУ
ілюстрація ДПСУ

У марафоні "Єдині новини" стартувала кампанія зі збору коштів на безпілотники для прикордонників.

Джерело: пресслужба ДПСУ, речник відомства Андрій Демченко в коментарі УП, Мінкульт

Дослівно ДПСУ: "Збір на дрони прикордонникам відкрито! Ефективна аеророзвідка – ключ до успіху на полі бою.

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Деталі: Прикордонники – одна із складових Сил оборони України. Вони перші на державному кордоні і разом з іншими українськими захисниками продовжують давати потужну відсіч агресору. Наразі прикордонники в захисті кордону, зокрема на ділянці з Росією та Білоруссю, та на лінії фронту активно використовують безпілотні літальні апарати, зазначає речник ДПСУ Андрій Демченко.

Аеророзвідка прикордонників не лише моніторить обстановку, а й вистежує ворога та корегує вогонь артилерії на місця розміщення ворожої техніки та живої сили.

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Пряма мова: "За допомогою безпілотників українським захисникам вдається швидше реагувати на будь-які ситуації на ділянках відповідальності та нищити агресорів для звільнення наших територій.

Використання дронів це і безпека та життя захисників. Ми долаємо ворога не кількісно, а вмінням.

Якщо хтось бажає підтримати прикордонні підрозділи – донатьте на дрони для прикордонної аеророзвідки. Разом пришвидшуємо нашу Перемогу".

Додатково: Окрім QR-коду всі реквізити для допомоги можна знайти на сайті ДПСУ.

Теми: Прикордонна службаблагодійністьвійна
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