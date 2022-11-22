Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Глаза границы": объявлен сбор на беспилотники для ГПСУ

Валентина РоманенкоВторник, 22 ноября 2022, 11:07
Глаза границы: объявлен сбор на беспилотники для ГПСУ
иллюстрация ГПСУ

В марафоне "Єдині новини" стартовала кампания по сбору средств на беспилотники для пограничников.

Источник: пресс-служба ГПСУ, спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии УП, Минкульт

Дословно ГПСУ: "Сбор на дроны пограничникам открыт! Эффективная аэроразведка - ключ к успеху на поле боя.

Реклама:

Сканируйте QR-код и присоединяйтесь к нашей общей победе".

Детали: Пограничники - одна из составляющих Сил обороны Украины. Они первые на государственной границе и вместе с другими украинскими защитниками продолжают давать мощный отпор агрессору. Сейчас пограничники в защите границы, в частности на участке с Россией и Беларусью, и на линии фронта активно используют беспилотные летательные аппараты, отмечает спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Аэроразведка пограничников не только мониторит обстановку, но и выслеживает врага и корректирует огонь артиллерии на места размещения вражеской техники и живой силы.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "С помощью беспилотников украинским защитникам удается быстрее реагировать на любые ситуации на участках ответственности и уничтожать агрессоров для освобождения наших территорий.

Использование дронов это и безопасность и жизнь защитников. Мы преодолеваем врага не количественно, а умением. Если кто-то желает поддержать пограничные подразделения - донатьте на дроны для пограничной аэроразведки. Вместе ускоряем нашу Победу".

Дополнительно: Кроме QR-кода все реквизиты для помощи можно найти на сайте ГПСУ.

Темы: Пограничная службаблаготворительностьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Пограничная служба
Пограничники подтверждают, что "вагнеровцы" выезжают из Беларуси
Пограничные службы Литвы, Латвии и Польши обсудили сценарий закрытия границы с Беларусью
Пограничники будут выпускать из Украины еще одну категорию военнообязанных
Последние новости
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
Все новости...
Реклама: