"Глаза границы": объявлен сбор на беспилотники для ГПСУ

В марафоне "Єдині новини" стартовала кампания по сбору средств на беспилотники для пограничников.

Источник: пресс-служба ГПСУ, спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии УП, Минкульт

Дословно ГПСУ: "Сбор на дроны пограничникам открыт! Эффективная аэроразведка - ключ к успеху на поле боя.

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Сканируйте QR-код и присоединяйтесь к нашей общей победе".

Детали: Пограничники - одна из составляющих Сил обороны Украины. Они первые на государственной границе и вместе с другими украинскими защитниками продолжают давать мощный отпор агрессору. Сейчас пограничники в защите границы, в частности на участке с Россией и Беларусью, и на линии фронта активно используют беспилотные летательные аппараты, отмечает спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Аэроразведка пограничников не только мониторит обстановку, но и выслеживает врага и корректирует огонь артиллерии на места размещения вражеской техники и живой силы.

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Прямая речь: "С помощью беспилотников украинским защитникам удается быстрее реагировать на любые ситуации на участках ответственности и уничтожать агрессоров для освобождения наших территорий.

Использование дронов это и безопасность и жизнь защитников. Мы преодолеваем врага не количественно, а умением. Если кто-то желает поддержать пограничные подразделения - донатьте на дроны для пограничной аэроразведки. Вместе ускоряем нашу Победу".

Дополнительно: Кроме QR-кода все реквизиты для помощи можно найти на сайте ГПСУ.